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  1. В Україні

Зеленський наголосив на ряді проблем у проведенні виборів в окопах та на ТОТ

17:04, 8 вересня 2023
За словами Зеленського, Україна має зробити все, щоб і військові голосували.
Зеленський наголосив на ряді проблем у проведенні виборів в окопах та на ТОТ
Джерело фото: slovoidilo.ua
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Президент України Володимир Зеленський наголосив, що готовий до проведення виборів у 2024 році, однак відзначив ряд проблем. Про це він повідомив виступаючи на відкритті щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії в п'ятницю, 8 вересня, в Києві.

«Що робити з питанням тимчасово окупованих територій і людей? Усі українці на окупованих територіях дуже важливі. Але щодо тих українців, які 24 лютого потрапили під окупацію, що робити насамперед з ними? Як вони будуть? Як вони покажуть своє волевиявлення?» - зазначив він.

За словами Зеленського, Україна має зробити все, щоб і військові голосували.

«Ми говоримо про спостерігачів. Ми хочемо, щоб були вибори демократичні, спостерігачі мають бути, а як вони будуть в окопах?» - поставив запитання Зеленський.

«Щодо людей, які за кордоном. Там мільйони людей. Як вони голосуватимуть? Інфраструктури в нас немає. Тобто, ми маємо задіяти відповідну інфраструктуру інших держав», - наголосив він.

Нагадаємо, що раніше Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю наголосив, що вибори в Україні в умовах воєнного стану можливі лише у разі забезпечення змоги реалізувати право голосу для всіх громадян, зокрема військовослужбовців та вимушених переселенців за кордоном; також має бути забезпечено фінансування та присутність іноземних спостерігачів на виборчих дільницях на передовій.

Крім того, результати опитування свідчать, що більшість українців проти будь-яких виборів до перемоги у розв'язаній росією війні. Лише 15% серед опитаних підтримали процес переобрання Президента під час війни.

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