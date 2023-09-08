У Білорусі демонтували вже половину табору ПВК «Вагнер», — ЗМІ

Повідомляється, що табір найманців налічує близько 130 наметів, або близько 45% від початкової кількості.

У таборі ПВК "Вагнер", розташованому в селі Цель під Осиповичами, розібрали вже понад половину наметів. Роботи з розбору тривають, пишуть білоруські ЗМІ.

Зазначається, що на початок демонтажу табір налічував близько 292 наметів (включно з наметами для господарчих потреб), а на поточний момент розібрано вже понад 160 одиниць, тобто 55%.

З моменту останніх супутникових знімків за 23 серпня, прибрали ще понад 60 наметів. Найактивніший період демонтажу припав на кінець серпня.

Також повідомляється, що станом на 8 вересня табір вагнерівців налічує близько 130 наметів, або близько 45% від початкової кількості.

Спочатку табір будували з розрахунком на 10 тисяч найманців. Саме про таку кількість вагнерівців, які мають прибути до Білорусі, інформувалося у червні. Зараз намети демонтують тому, що вони виявилися непотрібними, оскільки приїхало менше людей.

Нагадаємо, що 23 серпня у рф розбився літак, на борту якого був Пригожин.

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