На Рівненщині військком постачав наркотики начальнику, причетному до скандального побиття військового

На Рівненщині викрили військкома, який постачав різні дози амфетаміну своєму керівнику.

Джерело фото: ДБР

На Рівненщині співробітники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру начальнику підрозділу Рівненського районного ТЦК та СП у систематичному постачанні своєму керівнику наркотиків, – повідомляє ДБР.

Нагадаємо, в ході розслідування побиття солдата співробітниками центрів комплектування в керівника Рівненського районного територіального центру та соціальної підтримки було вилучено 8 пакетів амфетаміну.

Під час досудового розслідування виявилося, що цей посадовець підтримував свого «дилера» серед підлеглих військовослужбовців. Він постачав своєму керівнику різні дози амфетаміну та залишав «закладки». Слідство вказує, що ці дії були спрямовані на здобуття лояльності керівника, очікування службових переваг та можливого кар'єрного зростання в майбутньому.

Зловмисники використовували піратський жаргон у спілкуванні, називаючи наркотики «білою міткою». Начальника підрозділу та його спільників позначали псевдонімами.

Поки начальник структурного підрозділу Рівненського районного територіального центру та соціальної підтримки підозрюється у незаконному придбанні та розповсюдженні психотропних речовин у великих обсягах за змовою (згідно зі статтею 307 Кримінального кодексу України). Передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років, а також конфіскація майна.

Наразі розглядається питання про запобіжний захід та можливе відсторонення від посади.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.