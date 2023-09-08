В Ровенской области военком поставлял наркотики начальнику, причастному к скандальному избиению военного

В Ровенской области разоблачили военкома, который поставлял различные дозы амфетамина своему руководителю.

Источник фото: ГБР

В Ровенской области сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении начальнику подразделения Ровенского районного ТЦК и СП в систематической поставке своему руководителю наркотиков, –сообщает ГБР.

Напомним, в ходе расследования избиения солдата сотрудниками центров комплектования у руководителя Ровенского районного территориального центра и социальной поддержки было изъято 8 пакетов амфетамина.

Во время досудебного расследования оказалось, что этот чиновник поддерживал своего «дилера» среди подчиненных военнослужащих. Он поставлял своему руководителю различные дозы амфетамина и оставлял «закладки». Следствие указывает, что эти действия были направлены на получение лояльности руководителя, ожидания служебных преимуществ и возможного карьерного роста в будущем.

Злоумышленники использовали пиратский жаргон в общении, называя наркотики «белой меткой». Начальника подразделения и его сообщников обозначали псевдонимами.

Пока начальник структурного подразделения Ровенского районного территориального центра и социальной поддержки подозревается в незаконном приобретении и распространении психотропных веществ в больших объемах по сговору (согласно статье 307 Уголовного кодекса Украины). Предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет, а также конфискация имущества.

Сейчас рассматривается вопрос о мере пресечения и возможном отстранении от должности.

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