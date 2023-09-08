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  1. В мире

ООН ведет переговоры с рф по снятию санкций в обмен на возобновление зернового соглашения, — СМИ

16:45, 8 сентября 2023
Сообщается, что генсек ООН предлагает главе МИД рф соглашение из четырех пунктов.
ООН ведет переговоры с рф по снятию санкций в обмен на возобновление зернового соглашения, — СМИ
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направил главе МИД рф Сергею Лаврову письмо с четырьмя предложениями в обмен на возобновление участия в зерновом соглашении. Об этом пишет Bild, который имеет в своем распоряжении секретное письмо.

Первое предложение – отмена финансовых санкций против Российского аграрного банка (возвращение в систему SWIFT). Для обхода санкций, как пишет издание, генсек ООН предлагает использовать специально созданную дочернюю компанию российского банка RSHB Capital SA.

Второе предложение – страхование российских кораблей от украинских атак в Азовском и Черном морях. Отмечается, что генсек предлагает не только «страхование грузов для экспорта российских продуктов и удобрений», но и страхование «каско и ответственности».

Третье предложение – помощь в возвращении замороженных в ЕС активов российских компаний по производству удобрений.

Четвертое предложение – обеспечить доступ российских кораблей, перевозящих продукты и удобрения, в порты Евросоюза через быстрые портовые разрешения. В письме говорится, что ООН уже провела переговоры с Еврокомиссией и отдельными портовыми властями (Германия, Бельгия, Испания, Нидерланды).

По информации издания, руководство рф сейчас внимательно изучает предложения ООН и пока не согласилось на них, поскольку Кремль считает их «слишком хорошими, чтобы быть правдой» и сомневается в «технической осуществимости» послаблений.

Сообщается, что высокопоставленный представитель украинского правительства назвал предложение генсека ООН "невероятным оскорблением" и "наградой за агрессивное поведение россии" от организации.

По его словам, Украина ни в коем случае не вернется к зерновому соглашению с россией на таких условиях и не откажется от своего "права по международному праву" атаковать военные корабли россии и незаконно построенные сооружения, такие как Крымский мост.

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