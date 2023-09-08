В Киевской области мужчина пытался продать краснокнижную рысь, видео

При задержании мужчина оказывал неповиновение правоохранителям и отказывался отдавать животное.

В Обуховском районе Киевской области разоблачили мужчину, пытавшегося продать рысенка. Животное, занесенное в Красную книгу Украины, злоумышленник продавал через Интернет. Об этом сообщило ГУ Нацполиции в Киевской области.

Полицейские разоблачили нарушителя при продаже животного и изъяли рысь. Злоумышленником оказался 36-летний житель столицы, даже не имевший документов на представительницу кошачьих.

В полиции отметили, что при задержании мужчина оказывал неповиновение правоохранителям и отказывался отдавать животное.

«Полицейские предупредили правонарушителя о составлении протокола о неповиновении представителю закона, на что мужчина разозлился и повредил переносную клетку, в которой находилось животное», – говорится в сообщении.

В настоящее время животное передано в соответствующий центр временного содержания. Дальнейшую судьбу правонарушителя решит суд.

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