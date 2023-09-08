На Київщині чоловік намагався продати червонокнижну рись, відео

При затриманні чоловік чинив непокору правоохоронцям та відмовлявся віддавати тварину.

В Обухівському районі Київської області викрили чоловіка, який намагався продати рисеня. Тварину, яка занесена до Червоної книги України, зловмисник продавав через Інтернеті. Про це повідомило ГУ Нацполіції в Київській області.

Поліцейські викрили порушника при продажі тварини та вилучили рись. Зловмисником виявився 36-річний житель столиці, котрий навіть не мав документів на представницю котячих.

У поліції зазначили, що при затриманні чоловік чинив непокору правоохоронцям та відмовлявся віддавати тварину.

«Поліцейські попередили правопорушника про складання протоколу щодо непокори представнику закону, на що чоловік розлютився та пошкодив переносну клітку в якій перебувала тваринка», – йдеться в дописі.

Наразі тварину передано до відповідного центру тимчасового утримання. Подальшу долю правопорушника вирішить суд.

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