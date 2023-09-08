ЄС розширив список санкцій росіянами, які причетні до кримінального переслідування Єсипенка

ЄС вніс до списку санкцій громадян рф, причетних до кримінального переслідування Єсипенка, який критикував диктатуру путіна.

Джерело фото: ArmyInform

Сьогодні, 8 вересня, Європейський Союз розширив список санкцій проти громадян російської федерації. Ці обмеження зачіпають колаборантів, які мають відношення до окупованого Криму, – повідомляє веб-портал ЄС.

Причиною введення санкцій ЄС стали підозри щодо деяких осіб, які, за думкою Євросоюзу, були причетні до порушень прав людини.

Список підсанкційників поповнили:

Олена Вікторівна Подольна – заступник прокурора «Сімферопольського районного суду» в Криму;

Денис Володимирович Коровін – співробітник Федеральної служби безпеки російської федерації;

Длявер Меметович Берберов – Суддя «Сімферопольського районного суду» в Криму;

Віталій Олегович Власов – Слідчий Федеральної служби безпеки російської федерації;

Віктор Вікторович Крапко – Суддя «Верховного суду Республіки Крим»;

Анастасія Іванівна Супряга – Прокурор у «Прокуратурі Криму».

Зокрема, ці особи вважаються співучасниками незаконного кримінального переслідування Владислава Єсипенка. Згідно з оцінкою ЄС, Владислав Єсипенко висловлював критику в адресу російського диктатора володимира путіна та викривав агресію рф в Україні.

Єсипенка було засуджено до 6 років ув'язнення за його позицію.

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