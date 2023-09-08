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ЄС розширив список санкцій росіянами, які причетні до кримінального переслідування Єсипенка

21:07, 8 вересня 2023
ЄС вніс до списку санкцій громадян рф, причетних до кримінального переслідування Єсипенка, який критикував диктатуру путіна.
ЄС розширив список санкцій росіянами, які причетні до кримінального переслідування Єсипенка
Джерело фото: ArmyInform
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Сьогодні, 8 вересня, Європейський Союз розширив список санкцій проти громадян російської федерації. Ці обмеження зачіпають колаборантів, які мають відношення до окупованого Криму, – повідомляє веб-портал ЄС.

Причиною введення санкцій ЄС стали підозри щодо деяких осіб, які, за думкою Євросоюзу, були причетні до порушень прав людини.

Список підсанкційників поповнили:

Олена Вікторівна Подольна – заступник прокурора «Сімферопольського районного суду» в Криму;

Денис Володимирович Коровін – співробітник Федеральної служби безпеки російської федерації;

Длявер Меметович Берберов – Суддя «Сімферопольського районного суду» в Криму;

Віталій Олегович Власов – Слідчий Федеральної служби безпеки російської федерації;

Віктор Вікторович Крапко – Суддя «Верховного суду Республіки Крим»;

Анастасія Іванівна Супряга – Прокурор у «Прокуратурі Криму».

Зокрема, ці особи вважаються співучасниками незаконного кримінального переслідування Владислава Єсипенка. Згідно з оцінкою ЄС, Владислав Єсипенко висловлював критику в адресу російського диктатора володимира путіна та викривав агресію рф в Україні.

Єсипенка було засуджено до 6 років ув'язнення за його позицію.

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