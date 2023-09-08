За $4 000 обіцяв ухилянту «організувати» перетин кордону: повідомлено про підозру колишньому члену ВЛК

Підозрюваний пообіцяв за неправомірну вигоду військовозобов’язаному сприяти у виїзді за кордон.

На Черкащині повідомили про підозру колишньому члену військово-лікарської комісії за фактом зловживання впливом. Про це інформує пресслужба Черкаської обласної прокуратури.

За даними слідства, підозрюваний пообіцяв за неправомірну вигоду військовозобов’язаному сприяти у виїзді за кордон.

«Він мав вирішити питання із внесенням даних до системи «Шлях», безперешкодним оформленням й погодженням документів, необхідних для перетину державного кордону. Для цього вплинути на службових осіб Черкаської обласної військової адміністрації.

«Винагорода» за допомогу становила 4000 доларів США», - сказано у повідомленні.

Чоловіка затримано безпосередньо після її отримання.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Раніше правоохоронці зібрали доказову базу на голову військово-лікарської комісії одного з районів Київщини, яка причетна до системної корупції під час мобілізації.

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