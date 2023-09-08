За $4 000 обещал ухилянту «организовать» пересечение границы: сообщено о подозрении бывшему члену ВВК

Подозреваемый пообещал за неправомерную выгоду военнообязанному содействовать выезду за границу.

В Черкасской области сообщили о подозрении бывшему члену военно-врачебной комиссии по факту злоупотребления влиянием. Об этом сообщает пресс-служба Черкасской областной прокуратуры.

По данным следствия, подозреваемый пообещал за неправомерную выгоду военнообязанному содействовать в выезде за границу.

«Он должен был решить вопрос с внесением данных в систему «Шлях», беспрепятственным оформлением и согласованием документов, необходимых для пересечения государственной границы. Для этого повлиять на должностных лиц Черкасской областной военной администрации.

«Вознаграждение» за помощь составило 4000 долларов США», - говорится в сообщении.

Мужчина задержан непосредственно после его получения.

Подозреваемому избрана мера пресечения – содержание под стражей.

Ранее правоохранители собрали доказательную базу на главу военно-врачебной комиссии одного из районов Киевщины, которая причастна к системной коррупции во время мобилизации.

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