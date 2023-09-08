Нетрезвый водитель, положивший $700 взятки в авто полиции, предстанет перед судом

Мужчина, нарушивший правила дорожного движения и находящийся в состоянии алкогольного опьянения, за деньги хотел избежать административной ответственности.

В суд направлен обвинительный акт в отношении 36-летнего мужчины, предлагавшего сотрудникам полиции 700 долларов США для избежания админответственности.

Как сообщила Львовская областная прокуратура, мужчине инкриминируют обещание и предоставление должностным лицам неправомерной выгоды (ч. 1 ст. 369 УК Украины).

Расследованием установлено, что в июле этого года, в Золочевском районе, в комендантский час сотрудниками полиции был остановлен водитель транспортного средства. Фигурант нарушил правила дорожного движения и находился в состоянии алкогольного опьянения.

«Для того чтобы избежать админответственности, обвиняемый предложил полицейским взятку в размере 700 долларов США. Он положил деньги на сиденье служебного автомобиля. Правоохранители отказались от неправомерной выгоды и вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Одесской области глава общины пытался получить «откат» в 100 тысяч за ремонт бомбоубежища.

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