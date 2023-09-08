В Комитете Рады по нацбезопасности пока нет единого понимания, смогут ли выехать за границу женщины, состоящие на военном учете

Члены Комитета Рады по нацбезопасности озвучили противоположные мнения, смогут ли пересекать границу стоящие на военном учете женщины

Члены Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский (представитель Президента в парламенте) и Роман Костенко (секретарь Комитета) озвучили разные позиции относительно права женщин, которые станут на военный учет с 1 октября, на пересечение границы.

Так, Федор Вениславский в комментарии РБК-Украина отметил, что ограничения на выезд за границу будут касаться только мобилизованных женщин, а не всех, кто будет стоять на военном учете.

«Что касается ограничения на выезд за границу для военнообязанных женщин, то такое ограничение будет касаться исключительно уже мобилизованных женщин в соответствии с теми или иными мобилизационными задачами. Поскольку эти женщины, приобретя статус военнослужащих, приобретают соответствующие права и ограничения», - отметил Вениславский.

Что касается женщин, которые будут поставлены на военный учет, то, по его словам, никаких ограничений в их выезде нет, и этот вопрос не рассматривается.

Нардеп подчеркнул, что и сейчас есть женщины, стоящие на военном учете и никаких ограничений в выезде за границу для них не установлено.

В то же время, Роман Костенко подчеркнул, что если человек стоит на учете, он военнообязан, и не имеет права выезжать во время военного положения. Соответствующим образом его цитирует телеканал «Рада».

Вместе с тем, как сказал Костенко, это общее правило, но пока неизвестно, как его будут применять на границе, учитывая отсутствие детального урегулирования.

«На границе нет реестра, где указано, является ли определенная женщина медиком или не является медиком, поэтому эти вопросы нужно как-то урегулировать», – отметил секретарь Комитета.

Что касается расширения перечня профессий и специальностей, по которым женщины должны стать на военный учет, Костенко выразил надежду, что «будет больше мужчин, которые все же будут брать в руки оружие и защищать нашу страну для того, чтобы нам не пришлось расширять список женщин , которые должны взять оружие и защищать».

В свою очередь, 6 сентября Вениславский заявил, что «Верховная Рада не планирует расширять перечень специальностей, которые имеют женщины, для обязательной постановки на военный учет». Однако на 8 сентября эта новость удалена с сайта парламента.

Пока не знают, какие правила выезда будут действовать для военнообязанных женщин и Государственной пограничной службе. Так, представитель ГНСУ Андрей Демченко заявил, что этот вопрос может решить военно-политическое руководство или министерство, которое занимается этим вопросом, или Кабмин путем внесения соответствующих изменений.

Поэтому непонятно, какие правила пересечения границы будут действовать для военнообязанных женщин после 1 октября.

Напомним, ранее «Судебно-юридическая газета» писала, могут ли ограничить выезд женщин, которые станут на военный учет и смогут ли наказать в случае, если они не станут на учет.

Кроме того, в Госпогранслужбе ответили, ограничат ли выезд для женщин, которые станут на военный учет 1 октября.

Автор: Наталья Мамченко

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