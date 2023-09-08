Суд наказал мужчину, который годами насиловал своего ребенка

В Киевской области мужчина насиловал 13-летнюю дочь.

В Киевской области мужчина систематически насиловал дочь и заставлял ее делать интимные фото. Ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы.

Как сообщила Киевская областная прокуратура, житель Киевщины признан виновным в развращении несовершеннолетних, половых сношений с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, хранении и распространении фото интимного характера (ч. 2 ст. 155, ч. 2 ст. 156, ч. 4, 5 ст. 301, ст.301 УК Украины в редакции Законов 2008, 2015 годов).

Также приговором суда ему запрещено занимать должности, связанные с IT-технологиями, или заниматься деятельностью, связанной с распространением информации любого характера на веб-ресурсах сроком на 3 года.

«Прокуроры в суде доказали, что мужчина на протяжении нескольких лет развращал свою дочь. Поскольку они проживали отдельно, он приглашал ее к месту жительства. Там он не раз насиловал 13-летнюю девочку.

Также он заставлял ее делать фото и видео порнографического характера и отправлять их на телефон. В дальнейшем указанные файлы он продавал пользователям в сети Интернет», – пишет прокуратура.

Во время судебного разбирательства мужчина отрицал свою вину. Однако, на основании собранных в ходе досудебного расследования доказательств, прокурорами она полностью доказана.

Сведения о нем внесены в Реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего.

Напомним, что житель Прикарпатья получил 15 лет тюрьмы за изнасилование ребенка.

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