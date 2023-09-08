Суд покарав чоловіка, який роками ґвалтував свою дитину

На Київщині чоловік ґвалтував 13-річну доньку.

На Київщині чоловік систематично ґвалтував доньку та змушував її робити інтимні фото. Йому призначено покарання у вигляді 12 років позбавлення волі.

Як повідомила Київська обласна прокуратура, мешканця Київщини визнано винним у розбещенні неповнолітніх, статевих зносинах з особою що не досягла 16-річного віку, зберіганні та розповсюдженні зображень інтимного характеру (ч. 2 ст. 155, ч. 2 ст. 156, ч. 4, 5 ст. 301 КК України в редакції Законів 2008, 2015 років).

Також вироком суду йому заборонено обіймати посади, пов’язані з IT-технологіями, або займатися діяльністю, яка пов’язана з поширенням інформації будь-якого характеру на вебресурсах строком на 3 роки.

«Прокурори у суді довели, що чоловік упродовж декількох років розбещував свою доньку. Оскільки вони проживали окремо, він запрошував її до місця свого проживання. Там він неодноразово ґвалтував 13-річну дівчинку.

Також він примушував її робити фото і відео порнографічного характеру та надсилати їх йому на телефон. Надалі вказані файли він продавав користувачам в мережі інтернет», - пише прокуратура.

Під час судового розгляду чоловік заперечував свою вину. Однак, на підставі зібраних під час досудового розслідування доказів, прокурорами її повністю доведено.

Відомості про нього внесені до Реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Нагадаємо, що житель Прикарпаття отримав 15 років ув’язнення за зґвалтування дитини.

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