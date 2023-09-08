Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Поліцейський підробляв таксистом під час комендантської години, але отримав протокол про сумісництво: що вирішив суд

Про поліцейського суду все розповіла клієнтка таксі, але він зміг уникнути значних неприємностей.

Заподіяння поліцейським тілесних ушкоджень під час затримання: Верховний Суд висловився щодо кваліфікації

Верховний Суд вказав, що суди допустили суперечність у своїх рішеннях, вказуючи, що працівник поліції, заподіюючи тілесні ушкодження двом потерпілим, діяв як з особистих неприязних мотивів, так і перевищив свою владу та службові повноваження.

Критерії поважності причин пропуску процесуального строку для суб’єкта владних повноважень, — позиція КАС ВС

Верховний Суд уточнив правовий висновок стосовно критерію поважності причин пропуску процесуального строку для суб’єкта владних повноважень в аспекті принципів правової визначеності та легітимних очікувань.

У законі про держслужбу встановили, що особливості оплати праці працівників судів, ВККС, ДСА та ВРП визначаються законом про судоустрій

Відповідну норму внесли до прийнятого закону про створення Служби дисциплінарних інспекторів.

Лакмусовим папірцем стане відновлення електронних декларацій та ухвалення закону з новим визначенням політично значущих осіб, – посол ЄС про боротьбу з корупцією

Залежить від того, як Україна буде виконувати «домашнє завдання», – Посол ЄС прокоментував перспективи України на шляху до ЄС.

  1. В Україні

Суд покарав чоловіка, який роками ґвалтував свою дитину

22:00, 8 вересня 2023
На Київщині чоловік ґвалтував 13-річну доньку.
Суд покарав чоловіка, який роками ґвалтував свою дитину
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

На Київщині чоловік систематично ґвалтував доньку та змушував її робити інтимні фото. Йому призначено покарання у вигляді 12 років позбавлення волі.

Як повідомила Київська обласна прокуратура, мешканця Київщини визнано винним у розбещенні неповнолітніх, статевих зносинах з особою що не досягла 16-річного віку, зберіганні та розповсюдженні зображень інтимного характеру (ч. 2 ст. 155, ч. 2 ст. 156, ч. 4, 5 ст. 301 КК України в редакції Законів 2008, 2015 років).

Також вироком суду йому заборонено обіймати посади, пов’язані з  IT-технологіями, або займатися діяльністю, яка пов’язана з поширенням інформації будь-якого характеру на вебресурсах строком на 3 роки.

«Прокурори у суді довели, що чоловік упродовж декількох років розбещував свою доньку. Оскільки вони проживали окремо, він запрошував її до місця свого проживання. Там він неодноразово ґвалтував 13-річну дівчинку.

Також він примушував її робити фото і відео порнографічного характеру та надсилати їх йому на телефон. Надалі вказані файли він продавав користувачам в мережі інтернет», - пише прокуратура.

Під час судового розгляду чоловік заперечував свою вину. Однак, на підставі зібраних під час досудового розслідування доказів, прокурорами її повністю доведено.

Відомості про нього внесені до Реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Нагадаємо, що житель Прикарпаття отримав 15 років ув’язнення за зґвалтування дитини.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Інна Белоконна
    Інна Белоконна
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Валерій Саєнко
    Валерій Саєнко
    начальник управління Верховного Суду
  • Володимир Барчук
    Володимир Барчук
    суддя Хмельницького апеляційного суду