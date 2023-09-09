Чи нараховується компенсація за невикористану відпустку працівникам на громадських роботах

Тимчасовий характер трудових відносин жодним не обмежує права працівників, зокрема й на відпустки.

фото з відкритих джерел

У Державній службі з питань праці пояснили, чи нараховується компенсація за невикористану відпустку працівникам, які працюють на громадських роботах.

Там зазначили, що так, нараховується.

У разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі не використані ним дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи. Тимчасовий характер трудових відносин жодним чином не обмежує права працівників, зокрема й на відпустки.

Раніше ми писали, чи потрібно подавати повідомлення про прийняття працівника на тимчасові або громадські роботи.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.