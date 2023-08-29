У Держпраці пояснили, чи потрібно подавати повідомлення про прийняття працівника на тимчасові або громадські роботи

Потрібно повідомляти податкову про прийняття працівника на тимчасові або громадські роботи за направленням центру зайнятості.

В Управлінні інспекційної діяльності у Тернопільській області Південно-Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці роз’яснили, чи потрібно подавати повідомлення про прийняття працівника на тимчасові або громадські роботи.

Там зазначили, що потрібно. Організація та проведення громадських робіт здійснюються на підставі договору про організацію і фінансування громадських робіт, який укладається між центром зайнятості та роботодавцем відповідно до рішення місцевого органу влади. З особами, що беруть участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру, роботодавці укладають у письмовій формі строковий трудовий договір на строк, який не може протягом року перевищувати 180 календарних днів.

Про участь осіб у таких роботах роботодавці вносять записи до трудових книжок працівників. На осіб, які беруть участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру, поширюються державні соціальні гарантії, передбачені законодавством про працю та зайнятість населення і загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Вимога про подання повідомлення про прийняття працівника на роботу до органу податкової служби поширюється на всі випадки оформлення трудових відносин, у тому числі і тимчасових.

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