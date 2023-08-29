Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Наличие на иждивении военнослужащего трех несовершеннолетних детей не является основанием для отмены приказа о перемещении, – позиция суда

Истец просил разрешить ему прохождение военной службы по месту жительства в Киеве, ссылаясь на наличие у него троих несовершеннолетних детей.

Военнообязанный по религиозным убеждениям просил направить его на альтернативную службу, - Верховный Суд обратил внимание, что суды не выяснили всех обстоятельств и отменил приговор

Верховный Суд отменил приговор суда первой инстанции, поскольку тот не обосновал вывод о том, что обвиняемый не имеет права на прохождение альтернативной службы, хотя он считал, что имеет такое право в связи со своими религиозными убеждениями.

Проведение судебного заседания с помощью телефонного звонка не предусмотрено УПК, – Верховный Суд

В апелляционном суде решили, что адвокату достаточно поучаствовать в заседании по телефону.

Водитель купил судебное решение в свою пользу, но потом потерял и деньги, и водительское удостоверение

Столичные мошенники продолжают подделывать судебные решения по ст. 130.

Когда нет необходимости начинать судебное разбирательство сначала в случае замены судьи по уголовному делу, – позиция Верховного Суда

До замены судьи судебное разбирательство по этому делу уже длилось 5 лет, и за это время был исследован значительный объем доказательств, в частности, допрошено 36 свидетелей и изучено 59 томов других доказательств.

  1. В Украине

В Гоструда объяснили, нужно ли подавать уведомление о принятии работника на временные или общественные работы

20:45, 29 августа 2023
Следует сообщать налоговую о принятии работника на временные или общественные работы по направлению центра занятости.
В Гоструда объяснили, нужно ли подавать уведомление о принятии работника на временные или общественные работы
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

В Управлении инспекционной деятельности в Тернопольской области Юго-Западного межрегионального управления Государственной службы по вопросам труда разъяснили, нужно ли подавать уведомление о принятии работника на временные или общественные работы.

Там отметили, что нужно. Организация и проведение общественных работ осуществляются на основании договора об организации и финансировании общественных работ, заключаемого между центром занятости и работодателем в соответствии с решением местного органа власти. С лицами, участвующими в общественных и других работах временного характера, работодатели заключают в письменной форме срочный трудовой договор сроком, который может в течение года превышать 180 календарных дней.

Об участии лиц в таких работах работодатели вносят записи в трудовые книжки работников. На лиц, участвующих в общественных и других работах временного характера, распространяются государственные социальные гарантии, предусмотренные законодательством о труде и занятости населения и общеобязательном государственном социальном страховании.

Требование о подаче сообщения о принятии работника на работу в орган налоговой службы распространяется на все случаи оформления трудовых отношений, в том числе и временных.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Микола Гімон
    Микола Гімон
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Богдан Крикливенко
    Богдан Крикливенко
    керівник апарату Вищого антикорупційного суду
  • Ігор Лисак
    Ігор Лисак
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Костянтин Кравченко
    Костянтин Кравченко
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду