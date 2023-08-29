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  1. В мире

Часть речи Папы Римского о якобы «империалистическом наследии» россии является аудиомонтажом – СМИ

11:32, 29 августа 2023
В СМИ отмечают, что в части речи Папы Римского Франциска слышны следы аудиомонтажа.
Часть речи Папы Римского о якобы «империалистическом наследии» россии является аудиомонтажом – СМИ
Источник фото: Vatican Media
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Издание «Детектор медиа» заявляет, что в части речи Папы Римского Франциска слышны следы аудиомонтажа, поскольку «именно на этом моменте картинка не совпадает со звуковым рядом, а звук этой фразы отличается от остального аудио».

«Российские пропагандисты неоднократно искажали переводы речей иностранных медийных лиц, подгоняя их под свои цели», – пишет издание.

Подтверждением этой гипотезы называют также то, что в официальной стенограмме выступления кусков об «империалистическом наследии» россии нет.

Вместе с тем на речь отреагировал МИД Украины.

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