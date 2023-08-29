Частина промови Папи Римського про нібито «імперіалістичну спадщину» росії є аудіомонтажем – ЗМІ

В ЗМІ зазначають, що в частині промови Папи Римського Франциска чути сліди аудіомонтажу.

Джерело фото: Vatican Media

Видання «Детектор медіа» заявляє, що в частині промови Папи Римського Франциска чути сліди аудіомонтажу, оскільки «саме на цьому моменті картинка не збігається із звуковим рядом, а звук цієї фрази відрізняється від решти аудіо».

«Російські пропагандисти неодноразово викривлювали переклади промов іноземних медійних осіб, підганяючи їх під свої цілі», - пише видання.

Підтвердженням цієї гіпотезу називають також те, що в офіційній стенограмі виступу шматків про «імперіалістичну спадщину» росії немає.

Разом із тим на промову відреагувало МЗС України.

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