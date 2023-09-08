До Міжнародного реєстру програми ЮНЕСКО включили архівні документи про Бабин Яр

Офіційне вручення сертифікатів про включення документальної спадщини «Бабин Яр» до реєстру відбулося 7 вересня.

Джерело фото: Мусієнко Владислав / УНІАН

Архівні документи про Бабин Яр Державного архіву м. Києва включили до Міжнародного реєстру програми ЮНЕСКО «Пам’ять світу». Про це повідомили у КМДА.

Офіційне вручення сертифікатів про включення документальної спадщини «Бабин Яр» до реєстру відбулося 7 вересня.

До Міжнародного реєстру програми ЮНЕСКО «Пам’ять світу» увійшли наступні документи з фондів Державного архіву м. Києва:

рішення Київської міської думи про створення та забезпечення функціонування кладовищ на території урочища Бабин Яр, заселення прилеглої території;

протоколи засідань і рішення Київської міської ради народних депутатів та її виконавчого органу, листування та висновки спеціальних комісій із питань меморіалізації та благоустрою Бабиного Яру, виявлення та перепоховання розстріляних військовополонених та цивільного населення, акти обстежень території тощо;

історії пацієнтів Київської психіатричної лікарні;

матеріали щодо роботи та висновки Державної експертної комісії із встановлення причин трагедії 1961 року, листування з Центральним Комітетом Комуністичної партії УРСР та державними органами, геологічні дослідження тощо.

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