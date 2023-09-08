Від 3500 до 6000 євро за «квиток» до Європи: ліквідували канал виїзду ухилянтів

СБУ провела спецоперацію у Львові для затримання зловмисників.

Управління СБ України у Львівській області повідомило, що ліквідували черговий канал незаконного виїзду військовозобов’язаних. Під час спецоперації у Львові знешкоджено злочинну групу осіб з числа криміналітету.

У спецслужбі зазначають, що затримали 47-річного мешканця регіону - організатора нелегальних «трафіків».

Встановлено, що раніше судимий чоловік з кримінальним минулим залучив до своєї схеми ще трьох посібників.

«Зловмисники забезпечували незаконний виїзд за межі нашої держави особам призовного віку.

Для цього ділки створили фіктивну фірму, яка нібито надавала послуги міжнародних перевезень. А потенційних втікачів оформляли на роботу під виглядом водіїв далекобійників з метою їх подальшого незаконного виїзду за кордон.

Свої послуги вони оцінювали від 3500 до 6000 Євро. Ціна залежала від терміновості виїзду», - сказано у повідомленні.

Правоохоронці затримали організатора «на гарячому» згідно ст. 208 КПК України під час одержання авансу - 1000 Євро. Під час обшуку у зловмисника було виявлено й інші кошти в іноземній валюті походження яких встановлюється.

Затриманому одразу повідомили про підозру за ч.3 ст.332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

Йому обрано запобіжний захід - тримання під вартою.

У СБУ додають, що також готуються документи для повідомлення про підозру й іншим учасникам схеми.

Раніше ми писали, що прикордонники зі стріляниною затримали ухилянтів.

Крім того, вагітна іноземка намагалась вивезти з України ухилянта - заховала у ніші для запаски.

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