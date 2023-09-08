От 3500 до 6000 евро за «билет» в Европу: ликвидировали канал выезда уклонистов

Управление СБ Украины во Львовской области сообщило, что ликвидировали очередной канал незаконного выезда военнообязанных. Во время спецоперации во Львове обезврежена преступная группа лиц из числа криминалитета.
В спецслужбе отмечают, что задержан 47-летний житель региона - организатор нелегальных «трафиков».
Установлено, что ранее судимый мужчина с уголовным прошлым привлек к своей схеме еще трех пособников.
«Злоумышленники обеспечивали незаконный выезд за пределы нашего государства лицам призывного возраста.
Для этого дельцы создали фиктивную фирму, которая якобы оказывала услуги международных перевозок. А потенциальных беглецов оформляли на работу под видом дальнобойщиков с целью их дальнейшего незаконного выезда за границу.
Свои услуги они оценивали от 3500 до 6000 евро. Цена зависела от срочности выезда», - говорится в сообщении.
Правоохранители задержали организатора «на горячем» согласно ст. 208 УПК Украины при получении аванса – 1000 Евро. При обыске у злоумышленника были обнаружены и другие средства в иностранной валюте, происхождение которых устанавливается.
Задержанному сразу сообщили о подозрении по ч.3 ст.332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.
Ему избрана мера пресечения - содержание под стражей.
В СБУ добавляют, что готовятся документы для сообщения о подозрении и другим участникам схемы.
Ранее сообщалось, что пограничники со стрельбой задержали уклонистов.
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