От 3500 до 6000 евро за «билет» в Европу: ликвидировали канал выезда уклонистов

СБУ провела спецоперацию во Львове по задержанию злоумышленников.

Управление СБ Украины во Львовской области сообщило, что ликвидировали очередной канал незаконного выезда военнообязанных. Во время спецоперации во Львове обезврежена преступная группа лиц из числа криминалитета.

В спецслужбе отмечают, что задержан 47-летний житель региона - организатор нелегальных «трафиков».

Установлено, что ранее судимый мужчина с уголовным прошлым привлек к своей схеме еще трех пособников.

«Злоумышленники обеспечивали незаконный выезд за пределы нашего государства лицам призывного возраста.

Для этого дельцы создали фиктивную фирму, которая якобы оказывала услуги международных перевозок. А потенциальных беглецов оформляли на работу под видом дальнобойщиков с целью их дальнейшего незаконного выезда за границу.

Свои услуги они оценивали от 3500 до 6000 евро. Цена зависела от срочности выезда», - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали организатора «на горячем» согласно ст. 208 УПК Украины при получении аванса – 1000 Евро. При обыске у злоумышленника были обнаружены и другие средства в иностранной валюте, происхождение которых устанавливается.

Задержанному сразу сообщили о подозрении по ч.3 ст.332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.

Ему избрана мера пресечения - содержание под стражей.

В СБУ добавляют, что готовятся документы для сообщения о подозрении и другим участникам схемы.

Ранее сообщалось, что пограничники со стрельбой задержали уклонистов.

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