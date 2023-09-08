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Причинение полицейским телесных повреждений при задержании: Верховный Суд высказался по поводу квалификации

Верховный Суд указал, что суды допустили противоречие в своих решениях, указывая, что работник полиции, причиняя телесные повреждения двум потерпевшим, действовал как по личным неприязненным мотивам, так и превысил свою власть и служебные полномочия.

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  1. В Украине

От 3500 до 6000 евро за «билет» в Европу: ликвидировали канал выезда уклонистов

20:48, 8 сентября 2023
СБУ провела спецоперацию во Львове по задержанию злоумышленников.
От 3500 до 6000 евро за «билет» в Европу: ликвидировали канал выезда уклонистов
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Управление СБ Украины во Львовской области сообщило, что ликвидировали очередной канал незаконного выезда военнообязанных. Во время спецоперации во Львове обезврежена преступная группа лиц из числа криминалитета.

В спецслужбе отмечают, что задержан 47-летний житель региона - организатор нелегальных «трафиков».

Установлено, что ранее судимый мужчина с уголовным прошлым привлек к своей схеме еще трех пособников.

«Злоумышленники обеспечивали незаконный выезд за пределы нашего государства лицам призывного возраста.

Для этого дельцы создали фиктивную фирму, которая якобы оказывала услуги международных перевозок. А потенциальных беглецов оформляли на работу под видом дальнобойщиков с целью их дальнейшего незаконного выезда за границу.

Свои услуги они оценивали от 3500 до 6000 евро. Цена зависела от срочности выезда», - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали организатора «на горячем» согласно ст. 208 УПК Украины при получении аванса – 1000 Евро. При обыске у злоумышленника были обнаружены и другие средства в иностранной валюте, происхождение которых устанавливается.

Задержанному сразу сообщили о подозрении по ч.3 ст.332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.

Ему избрана мера пресечения - содержание под стражей.

В СБУ добавляют, что готовятся документы для сообщения о подозрении и другим участникам схемы.

Ранее сообщалось, что пограничники со стрельбой задержали уклонистов.

Также мы писали, что беременная иностранка пыталась вывезти из Украины уклониста - спрятала в нише для запаски.

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