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На выходных в Киеве ряд автобусов изменит маршруты

22:40, 8 сентября 2023
9 сентября сменят маршруты автобусы №№ 2, 33, 34-ТР, 63, 81, 101, а 10 сентября – автобус № 31.
На выходных в Киеве ряд автобусов изменит маршруты
Источник фото: kyivcity.gov.ua
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9 сентября будут изменены маршруты автобусов №№ 2, 33, 34-ТР, 63, 81, 101, а 10 сентября – автобуса № 31. В КГГА пишут, что изменения связаны с запланированными продовольственными ярмарками.

В частности, с начала движения до окончания ярмарок (ориентировочно до 18:00) движение будет организовано:

  • автобус №2 – от ул. Булгакова до просп. Отрадного по собственному маршруту, далее – б-р Вацлава Гавела (без заезда на просп. Отрадный, ул. Героев Севастополя и ул. Академика Стражеско) – ул. Виталия Скакуна, далее по собственному маршруту;
  • автобус №33 – ул. Киото – ул. Кубанской Украины – просп. Лесной – ул. Космонавта Поповича до ул. Кубанской Украины – ул. Космонавта Поповича – просп. Лесной – ул. Милютенко – ул. Киото;
  • автобус №34-ТР – от ул. Северной до ул. Александра Архипенко по собственному маршруту, далее просп. Владимира Ивасюка – просп. Степана Бандеры – просп. Оболонский – ст. м. «Почайна»;
  • автобус № 63 – от ст. м. «Красный Хутор» до ул. Кубанской Украины;
  • автобус № 81 – ул. Киото – ул. Милютенко – просп. Лесной – ул. Космонавта Поповича до ул. Кубанской Украины – ул. Космонавта Поповича – просп. Лесной – ул. Кубанской Украины – ул. Киото;
  • автобус № 101 – от ст. м. «Почайна» до просп. Червоной Калины по собственному маршруту, далее ул. Рональда Рейгана (прежнее название ул. Теодора Драйзера) – ул. Николая Закревского, далее по собственному маршруту;
  • автобус №31 – ст. м. «Политехнический институт» – просп. Берестейский – ул. Богдана Гаврилишина – ул. Довнар-Запольского – ул. Дегтяревская – ул. Белорусская – ул. Деревлянская – ул. Юрия Ильенко – ул. Академика Ромоданова – ул. Загоровская – ул. Отто Шмидта – ул. Татарская.

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