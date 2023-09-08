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Основания для отказа Украиной в экстрадиции, — позиция Верховного Суда

14:59, 8 сентября 2023
Со времени обращения с заявлением о признании беженцем, или признании лицом, нуждающимся в дополнительной защите, или признании лицом, нуждающимся в временной защите – лицо уже находится под защитой Украины, в ходе рассмотрения этого заявления и даже во время обжалования отказа в предоставлении такого статуса, - Верховный Суд.
Основания для отказа Украиной в экстрадиции, — позиция Верховного Суда
Источник фото: detector.media
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С момента обращения иностранца в установленном законодательством порядке в уполномоченный орган государства с заявлением о признании беженцем или лицом, нуждающимся в дополнительной защите, или лицом, нуждающимся в временной защите, такое лицо находится под защитой Украины в ходе рассмотрения этого заявления, а также во время обжалования отказа в предоставлении такого статуса, а потому принятие решения об экстрадиции этого лица государству, гражданином которого он является, не отвечает требованиям закона. Соответствующую позицию высказал Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда в постановлении от 23 марта 2023 г. по делу № 757/56198/21-к.

В настоящее время принцип невысылки считается частью обычного международного права. В наиболее общем виде принцип невысылки отражен в ст. 33 Конвенции о статусе беженцев 1951 года, согласно которой «договорные Государства не будут никоим образом высылать или возвращать беженцев к границам страны, где их жизни или свободе будет угрожать опасность из-за их расы, религии, гражданства, принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений».

Также принцип невысылки нашел свое воплощение в ст. 3 Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унизительных видов обращения и наказания 1984 года, которым установлено, что ни одно государство-сторона не должно высылать, возвращать или выдавать какое-либо лицо другому государству, если есть серьезные основания полагать, что ему там может угрожать применение пыток.

Следует обратить внимание, что действие ст. 3 Конвенции 1984 года распространяется на всех людей, находящихся под юрисдикцией государства, включая беженцев, лиц, нуждающихся в дополнительной защите, соискателей защиты и других категорий лиц. Более того, эта норма не допускает исключений.

Украина предоставляет защиту иностранным гражданам и лицам без гражданства, которые его ищут на ее территории, в порядке, определенном Законом № 3671-VI «О беженцах и лицах, нуждающихся в дополнительной или временной защите» путем: признания беженцем; признание лицом, нуждающимся в дополнительной защите; признание лицами, нуждающимися во временной защите.

В то же время, согласно законодательству Украины, запрет высылки (экстрадиции) беженцев, лиц, нуждающихся в дополнительной защите, и лиц, нуждающихся в временной защите, не препятствует проведению в отношении них экстрадиционной проверки.

Порядок осуществления выдачи лиц, совершивших уголовное правонарушение (экстрадиция), предусмотрен главой 44 УПК.

Частью 1 статьи 589 УПК предусмотрен перечень оснований, препятствующих выдаче лица иностранному государству, в том случае, если:

  • лицо, относительно которого поступил запрос о выдаче, согласно законам Украины на время принятия решения о выдаче (экстрадиции) является гражданином Украины;
  • преступление, за которое запрошена выдача, не предусматривает наказание в виде лишения свободы по закону Украины;
  • закончились предусмотренные законом Украины сроки давности привлечения лица к уголовной ответственности или исполнения приговора за преступление, за которое запрошена выдача;
  • компетентный орган иностранного государства не предоставил по требованию центрального органа Украины дополнительных материалов или данных, без которых невозможно принятие решения по запросу о выдаче (экстрадиции);
  • выдача лица (экстрадиция) противоречит обязательствам Украины по международным договорам Украины;
  • есть основания полагать, что выдача лица (экстрадиция) противоречит интересам национальной безопасности Украины;
  • есть другие основания, предусмотренные международным договором Украины.

Согласно ч. 2 ст. 589 УПК лицо, которому предоставлен статус беженца, статус лица, нуждающегося в дополнительной защите, или ему предоставлена временная защита в Украине, не может быть выдано государству, беженцем из которого оно признано, а также иностранному государству, где его здоровью, жизни или свободе угрожает опасность по признакам расы, вероисповедания (религии), национальности, гражданства (подданства), принадлежности к определенной социальной группе или политическим убеждениям, кроме случаев, предусмотренных международным договором Украины.

Согласно ч. ч. 1, 4 ст. 590 УПК после изучения материалов экстрадиционной проверки центральный орган Украины принимает решение о выдаче лица (экстрадиции) или отказе в выдаче (экстрадиции) иностранному государству.

Решение выносится руководителем центрального органа или уполномоченным им лицом. Решение о выдаче лица (экстрадиции) не может быть принято, если такое лицо подало заявление о признании его беженцем или лицом, нуждающимся в дополнительной защите, или воспользовалось в соответствии с законодательством правом на обжалование решения об указанных статусах, до окончательного рассмотрения заявления, в порядке, установленном законодательством Украины. Информация о подаче лицом указанных заявлений или обжалования соответствующих решений не предоставляется иностранному государству, которое запросило.

То есть, как отметил Верховный Суд, с момента обращения с заявлением о признании беженцем, или признании лицом, нуждающимся в дополнительной защите, или признании лицом, нуждающимся в временной защите - лицо уже находится под защитой Украины, во время рассмотрения этого заявления и даже во время обжалования отказа в предоставлении такого статуса.

Напомним, 7 сентября НАБУ сообщило бывшему бенефициарному владельцу «ПриватБанка» Игорю Коломойскому и еще пяти лицам о подозрении в завладении средствами банка на сумму более 9,2 млрд грн.

Также в Национальном антикоррупционном бюро рассказали о вероятном главном достижении визита руководителей НАБУ, САП и председателя Высшего антикоррупционного суда в Соединенные Штаты Америки, который длился с 26 августа по 3 сентября.

Автор: Наталья Мамченко

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