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Обнародовали график и список тестовых вопросов на знание законодательства конкурса на должности прокуроров САП

14:56, 8 сентября 2023
Проведение тестирования на знание законодательства состоится 18 сентября.
Обнародовали график и список тестовых вопросов на знание законодательства конкурса на должности прокуроров САП
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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», 8 сентября состоялось заседание конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору кандидатов на должность прокуроров САП, на котором были утверждены списки лиц, допущенных и не допущенных к участию в открытом конкурсе.

Также был обнародован список вопросов для прохождения тестирования на знание законодательства.

Проведение тестирования на знание законодательства (профессиональный тест) состоится 18 сентября 2023 согласно графику.

Лица, которые по уважительным причинам не явятся, могут быть допущены к тестированию на знание законодательства 22.09.2023 по их письменному заявлению, которое должно поступить в конкурсную комиссию не позднее дня тестирования, то есть 18.09.2023, и при наличии подтверждающих документов причины неявки

Тестирование пройдет на базе Тренингового центра прокуроров Украины по адресу: г. Киев, ул. Юрия Ильенко, 81-Б.

«Основная цель тестирования на знание законодательства – определение уровня знаний действующего законодательства.

Тестирование на знание законодательства длится не больше 100 минут.

Каждому кандидату электронная система тестирования генерирует свой уникальный тест по 100 вопросам. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл, максимальное количество возможных баллов составляет 100.

Для допущения на следующий этап конкурса кандидатам необходимо набрать 80 баллов.

Во время проведения тестирования кандидатам запрещается пользоваться электронными приборами, учебниками, учебными пособиями, а также общаться друг с другом.

При себе кандидату необходимо иметь паспорт или служебное удостоверение», - сказано в сообщении САП.

С перечнем тестовых вопросов можно ознакомиться по ссылке.

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