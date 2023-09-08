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Причинение полицейским телесных повреждений при задержании: Верховный Суд высказался по поводу квалификации

Верховный Суд указал, что суды допустили противоречие в своих решениях, указывая, что работник полиции, причиняя телесные повреждения двум потерпевшим, действовал как по личным неприязненным мотивам, так и превысил свою власть и служебные полномочия.

Критерии уважительности причин пропуска процессуального срока для субъекта властных полномочий, — позиция КАС ВС

Верховный Суд уточнил правовое заключение по критерию уважительности причин пропуска процессуального срока для субъекта властных полномочий в аспекте принципов правовой определенности и легитимных ожиданий.

В законе о госслужбе установили, что особенности оплаты труда работников судов, ВККС, ГСА и ВСП определяются законом о судоустройстве

Соответствующую норму внесли в принятый закон о создании Службы дисциплинарных инспекторов.

Лакмусовой бумагой станет восстановление электронных деклараций и принятие закона с новым определением политически значимых лиц – посол ЕС о борьбе с коррупцией

Зависит от того, как Украина будет выполнять «домашнее задание» – Посол ЕС прокомментировал перспективы Украины на пути в ЕС.

Чиновники, которые успеют найти в своих декларациях ложь раньше НАПК, смогут предоставить обязательные для рассмотрения НАПК объяснения

У чиновников, успевших сами найти в своих декларациях ложь, будет шанс исправиться после истечения срока на предоставление исправленной декларации.

  1. Суд инфо

Вебпортал судебной власти Украины обновили: что доработали

20:29, 8 сентября 2023
Доработано отображение информации на портале в разделе открытых данных, а именно в части «состояние рассмотрения дел».
Вебпортал судебной власти Украины обновили: что доработали
Источник фото: detector.media
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Вебпортал судебных власти Украины обновили и доработали. Так, доработано отображение информации на портале в разделе открытых данных, а именно в части «состояние рассмотрения дел» – реализована выборка данных по дате изменения записи в соответствующей таблице, фактически дате репликации (предварительно выборка делалась по дате изменения стадии рассмотрения).

Также переформатирована квитанция об уплате судебного сбора для корректного отображения информационной системы, с которой производилась оплата https://court.gov.ua/ или https://cabinet.court.gov.ua/.

На сайтах: vkz.court.gov.ua, cabinet.court.gov.uа, id.court.gov.ua, court.gov.ua реализовано открытие окна вызова (онлайн звонка) в новом окне, для того чтобы при переходе/обновлении пользователем текущей страницы не происходил сбой вызова.

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