Вебпортал судебной власти Украины обновили: что доработали

Доработано отображение информации на портале в разделе открытых данных, а именно в части «состояние рассмотрения дел».

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Вебпортал судебных власти Украины обновили и доработали. Так, доработано отображение информации на портале в разделе открытых данных, а именно в части «состояние рассмотрения дел» – реализована выборка данных по дате изменения записи в соответствующей таблице, фактически дате репликации (предварительно выборка делалась по дате изменения стадии рассмотрения).

Также переформатирована квитанция об уплате судебного сбора для корректного отображения информационной системы, с которой производилась оплата https://court.gov.ua/ или https://cabinet.court.gov.ua/.

На сайтах: vkz.court.gov.ua, cabinet.court.gov.uа, id.court.gov.ua, court.gov.ua реализовано открытие окна вызова (онлайн звонка) в новом окне, для того чтобы при переходе/обновлении пользователем текущей страницы не происходил сбой вызова.

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