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В Умань едут хасиды: на период празднования Рош ха-Шана перекроют въезды ряда дорог

20:12, 8 сентября 2023
В Умани с 11 до 21 сентября введут особый режим.
В Умань едут хасиды: на период празднования Рош ха-Шана перекроют въезды ряда дорог
Источник фото: DW
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В Умани введут особый режим на период празднования Рош ха-Шана. В город уже прибывают паломники-хасиды, – сообщила городской голова Умани Ирина Плетнева.

По словам мэра, особый режим в Умани будет действовать с 11 по 21 сентября. Он будет касаться въезда и выезда, передвижения граждан в связи с празднованием паломниками-хасидами религиозного праздника.

Так, запрещается въезд транспортных средств, в частности:

  • с а/д М-30 Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка - Луганск - Изварино в г. Умань, на ул. Деревянка (база общества с ограниченной ответственностью «Стандарт Строительный»);
  • въезд с а/д М-30 Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка - Луганск - Изварино в г. Умань на ул;
  • въезд из с. Родниковка в г. Умань на ул. Павлова.

С усиленным контрольно-пропускным режимом обеспечивается движение транспортных средств по таким улицам, в частности:

  • въезд с а/д М-30 Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка - Луганск - Изварино в г. Умань, на ул. Деревянко;
  • въезд с а/д М-30 Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка- Луганск - Изварино в г. Умань на ул. Вокзальную;
  • въезд с а/д М-30 Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка- Луганск - Изварино в г. Умань на ул. Михайловскую;
  • въезд с а/д М-05 Киев-Одесса в г.Умань, на ул. Единение;
  • въезд из с.Городецкое (Паланская сельская территориальная община) в г. Умань, на перекрестке ул. Городецкая - ул. Максима Зализняка г. Умань;
  • въезд. из с. Родниковка (Паланская сельская территориальная община) в г. Умань, на ул. Киевской, г. Умань.

Кроме того, обеспечивается движение транспортных средств с усиленным контрольно-пропускным режимом въезд с а/д М-05 Киев-Одесса в г. Умань, на ул. Освободителей для въезда только паломников-хасидов.

Городской голова просит жителей с пониманием отнестись к ситуации.

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