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  1. В Україні

До Умані їдуть хасиди: на період святкування Рош ха-Шана перекриють в’їзди ряду доріг

20:12, 8 вересня 2023
В Умані з 11 до 21 вересня введуть особливий режим.
До Умані їдуть хасиди: на період святкування Рош ха-Шана перекриють в’їзди ряду доріг
Джерело фото: DW
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В Умані введуть особливий режим на період святкування Рош ха-Шана. До міста вже прибувають паломники-хасиди, – повідомила міський голова Умані Ірина Плетньова.

За словами мера, особливий режим в Умані діятиме з 11 до 21 вересня. Він стосуватиметься вʼїзду та виїзду, пересування громадян у зв'язку зі святкуванням паломниками-хасидами релігійного свята.

Так, забороняється вʼїзд транспортних засобів, зокрема:

  • з а/д М-30 Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знамʼянка - Луганськ - Ізварине до м. Умань, на вул. Деревʼянка (база товариства з обмеженою відповідальністю „Стандарт Будівельний");
  • вʼїзд з а/д М-30 Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знамʼянка - Луганськ - Ізварине до м. Умань на вул. Каштанову;
  • вʼїзд з с. Родниківка до м. Умань на вул. Павлова.

З посиленим контрольно-пропускним режимом забезпечується рух транспортних засобів такими вулицями, зокрема:

  • вʼїзд з а/д М-30 Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знам'янка - Луганськ - Ізварине до м. Умань, на вул. Деревʼянка;
  • вʼїзд з а/д М-30 Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знамʼянка- Луганськ - Ізварине до м. Умань на вул. Вокзальну;
  • вʼїзд з а/д М-30 Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знам'янка- Луганськ - Ізварине до м. Умань на вул. Михайлівську;
  • вʼЇзд з а/д М-05 Київ-Одеса до м.Умань, на вул. Єднання;
  • вʼїзд з с.Городецьке (Паланська сільська територіальна громада) до м. Умань, на перехресті вул. Городецька - вул. Максима Залізняка м. Умань;
  • вʼїзд. з с. Родниківка (Паланська сільська територіальна громада) до м. Умань, на вул. Київській, м. Умань.

Крім того, забезпечується рух транспортних засобів з посиленим контрольно-пропускним режимом вʼїзд з а/д М-05 Київ-Одеса до м.Умань, на вул. Визволителів для вʼїзду лише паломників-хасидів.

Міський голова просить жителів з розумінням поставитися до ситуації.

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