До Умані їдуть хасиди: на період святкування Рош ха-Шана перекриють в’їзди ряду доріг

В Умані з 11 до 21 вересня введуть особливий режим.

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В Умані введуть особливий режим на період святкування Рош ха-Шана. До міста вже прибувають паломники-хасиди, – повідомила міський голова Умані Ірина Плетньова.

За словами мера, особливий режим в Умані діятиме з 11 до 21 вересня. Він стосуватиметься вʼїзду та виїзду, пересування громадян у зв'язку зі святкуванням паломниками-хасидами релігійного свята.

Так, забороняється вʼїзд транспортних засобів, зокрема:

з а/д М-30 Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знамʼянка - Луганськ - Ізварине до м. Умань, на вул. Деревʼянка (база товариства з обмеженою відповідальністю „Стандарт Будівельний");

вʼїзд з а/д М-30 Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знамʼянка - Луганськ - Ізварине до м. Умань на вул. Каштанову;

вʼїзд з с. Родниківка до м. Умань на вул. Павлова.

З посиленим контрольно-пропускним режимом забезпечується рух транспортних засобів такими вулицями, зокрема:

вʼїзд з а/д М-30 Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знам'янка - Луганськ - Ізварине до м. Умань, на вул. Деревʼянка;

вʼїзд з а/д М-30 Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знамʼянка- Луганськ - Ізварине до м. Умань на вул. Вокзальну;

вʼїзд з а/д М-30 Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знам'янка- Луганськ - Ізварине до м. Умань на вул. Михайлівську;

вʼЇзд з а/д М-05 Київ-Одеса до м.Умань, на вул. Єднання;

вʼїзд з с.Городецьке (Паланська сільська територіальна громада) до м. Умань, на перехресті вул. Городецька - вул. Максима Залізняка м. Умань;

вʼїзд. з с. Родниківка (Паланська сільська територіальна громада) до м. Умань, на вул. Київській, м. Умань.

Крім того, забезпечується рух транспортних засобів з посиленим контрольно-пропускним режимом вʼїзд з а/д М-05 Київ-Одеса до м.Умань, на вул. Визволителів для вʼїзду лише паломників-хасидів.

Міський голова просить жителів з розумінням поставитися до ситуації.

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