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Критерії поважності причин пропуску процесуального строку для суб’єкта владних повноважень, — позиція КАС ВС

Верховний Суд уточнив правовий висновок стосовно критерію поважності причин пропуску процесуального строку для суб’єкта владних повноважень в аспекті принципів правової визначеності та легітимних очікувань.

У законі про держслужбу встановили, що особливості оплати праці працівників судів, ВККС, ДСА та ВРП визначаються законом про судоустрій

Відповідну норму внесли до прийнятого закону про створення Служби дисциплінарних інспекторів.

Лакмусовим папірцем стане відновлення електронних декларацій та ухвалення закону з новим визначенням політично значущих осіб, – посол ЄС про боротьбу з корупцією

Залежить від того, як Україна буде виконувати «домашнє завдання», – Посол ЄС прокоментував перспективи України на шляху до ЄС.

Чиновники, які встигнуть знайти в своїх деклараціях брехню раніше НАЗК, зможуть надати обов’язкові для розгляду НАЗК пояснення

У чиновників, які встигли самі знайти в своїх деклараціях брехню, буде шанс виправитися після спливу строку на подання виправленої декларації.

Верховний Суд: хоча й свобода пересування може бути обмежена лише законом, але спосіб реалізації державою прав і свобод її громадян визначається потребою мобілізації оборонних людських ресурсів

Хоча й немає такого закону, який би безпосередньо встановлював обмеження права студента вільно залишати територію України, однак спосіб реалізації державою прав і свобод її громадян визначається потребою мобілізації оборонних людських ресурсів, - КАС ВС.

  1. У світі

Ізраїль підписав договір з рф про співпрацю в кіновиробництві: відповідь посольства України

19:53, 8 вересня 2023
В посольстві України наголошують, що Ізраїль на хибному шляху у підтримці агресора.
Ізраїль підписав договір з рф про співпрацю в кіновиробництві: відповідь посольства України
Джерело фото: Embassy of Ukraine in the State of Israel
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Уряд Ізраїлю підписав договір з росією про співпрацю в галузі кіновиробництва, тим самим підтримавши російську пропаганду та виправдання воєнних дій в Україні у кіно. У день останнього теракту, який стався через обстріл Костянтинівки окупантами, уряд Ізраїлю підписав договір із російською федерацією щодо спільної діяльності у галузі кінопромисловості, – повідомляє посольство України в Ізраїлі.

«У той час, коли росія щодня посилює свої атаки в Україні, забираючи життя невинних людей, Ізраїль співпрацює з цією безжальною країною, добре відомою своїми кінематографічними зусиллями, спрямованими на поширення пропаганди війни. Поки міжнародна спільнота ізолює росію, щоб продемонструвати, що її дії є неприйнятними для цивілізованого суспільства, Ізраїль, схоже, пропонує агресивній федерації додаткові майданчики для поширення їхніх токсичних ідей», – наголосили українські дипломати.

В українському посольстві виразили обурення тим, що Ізраїль пропонує державі-агресору додаткові можливості для поширення своїх ідеологій та закликали уряд країни «нарешті зрозуміти», що важливо зосередити увагу на несправедливості, вчиненій російським керівництвом, а не на укладанні сумнівних угод з ним.

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