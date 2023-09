Ізраїль підписав договір з рф про співпрацю в кіновиробництві: відповідь посольства України

В посольстві України наголошують, що Ізраїль на хибному шляху у підтримці агресора.

Джерело фото: Embassy of Ukraine in the State of Israel

Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram