Ізраїль підписав договір з рф про співпрацю в кіновиробництві: відповідь посольства України

В посольстві України наголошують, що Ізраїль на хибному шляху у підтримці агресора.

Джерело фото: Embassy of Ukraine in the State of Israel

Уряд Ізраїлю підписав договір з росією про співпрацю в галузі кіновиробництва, тим самим підтримавши російську пропаганду та виправдання воєнних дій в Україні у кіно. У день останнього теракту, який стався через обстріл Костянтинівки окупантами, уряд Ізраїлю підписав договір із російською федерацією щодо спільної діяльності у галузі кінопромисловості, – повідомляє посольство України в Ізраїлі.

«У той час, коли росія щодня посилює свої атаки в Україні, забираючи життя невинних людей, Ізраїль співпрацює з цією безжальною країною, добре відомою своїми кінематографічними зусиллями, спрямованими на поширення пропаганди війни. Поки міжнародна спільнота ізолює росію, щоб продемонструвати, що її дії є неприйнятними для цивілізованого суспільства, Ізраїль, схоже, пропонує агресивній федерації додаткові майданчики для поширення їхніх токсичних ідей», – наголосили українські дипломати.

В українському посольстві виразили обурення тим, що Ізраїль пропонує державі-агресору додаткові можливості для поширення своїх ідеологій та закликали уряд країни «нарешті зрозуміти», що важливо зосередити увагу на несправедливості, вчиненій російським керівництвом, а не на укладанні сумнівних угод з ним.

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