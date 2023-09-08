Израиль подписал договор с рф о сотрудничестве в кинопроизводстве: ответ посольства Украины

В посольстве Украины отмечают, что Израиль на ложном пути в поддержке агрессора.

Источник фото: Embassy of Ukraine in the State of Israel

Правительство Израиля подписало договор с россией о сотрудничестве в области кинопроизводства, тем самым поддержав российскую пропаганду и оправдание военных действий в Украине в кино. В день последнего теракта, который произошел из-за обстрела Константиновки оккупантами, правительство Израиля подписало договор с российской федерацией о совместной деятельности в области кинопромышленности, – сообщает посольство Украины в Израиле.

«В то время, когда россия ежедневно усиливает свои атаки в Украине, унося жизни невинных людей, Израиль сотрудничает с этой безжалостной страной, хорошо известной своими кинематографическими усилиями, направленными на распространение пропаганды войны. Пока международное сообщество изолирует россию, чтобы продемонстрировать, что ее действия неприемлемы для цивилизованного общества, Израиль, похоже, предлагает агрессивной федерации дополнительные площадки для распространения их токсичных идей», – отметили украинские дипломаты.

В украинском посольстве выразили возмущение тем, что Израиль предлагает государству-агрессору дополнительные возможности для распространения своих идеологий и призвали правительство страны «наконец понять», что важно сосредоточить внимание на несправедливости, совершенной российским руководством, а не на заключении сомнительных соглашений с ним.

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