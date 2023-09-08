Вебпортал судової влади України оновили: що допрацювали

Доопрацьовано відображення інформації на порталі в розділі відкритих даних, а саме в частині «стан розгляду справ».

Джерело фото: detector.media

Вебпортал судової влади України оновили та допрацювали. Так, доопрацьовано відображення інформації на порталі в розділі відкритих даних, а саме в частині «стан розгляду справ» – реалізовано вибірку даних по даті зміни запису у відповідній таблиці, фактично даті реплікації (попередньо вибірка робилася по даті зміни стадії розгляду).

Також переформатована квитанція про сплату судового збору для коректного відображення інформаційної системи, з якої здійснювалася сплата https://court.gov.ua/ чи https://cabinet.court.gov.ua/.

На сайтах: vkz.court.gov.ua, cabinet.court.gov.uа, id.court.gov.ua, court.gov.ua реалізовано відкриття вікна виклику (онлайн дзвінка) у новому вікні, для того, щоб при переході/оновленні користувачем поточної сторінки не відбувався збій виклику.

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