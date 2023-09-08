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Критерії поважності причин пропуску процесуального строку для суб’єкта владних повноважень, — позиція КАС ВС

Верховний Суд уточнив правовий висновок стосовно критерію поважності причин пропуску процесуального строку для суб’єкта владних повноважень в аспекті принципів правової визначеності та легітимних очікувань.

У законі про держслужбу встановили, що особливості оплати праці працівників судів, ВККС, ДСА та ВРП визначаються законом про судоустрій

Відповідну норму внесли до прийнятого закону про створення Служби дисциплінарних інспекторів.

Лакмусовим папірцем стане відновлення електронних декларацій та ухвалення закону з новим визначенням політично значущих осіб, – посол ЄС про боротьбу з корупцією

Залежить від того, як Україна буде виконувати «домашнє завдання», – Посол ЄС прокоментував перспективи України на шляху до ЄС.

Чиновники, які встигнуть знайти в своїх деклараціях брехню раніше НАЗК, зможуть надати обов’язкові для розгляду НАЗК пояснення

У чиновників, які встигли самі знайти в своїх деклараціях брехню, буде шанс виправитися після спливу строку на подання виправленої декларації.

Верховний Суд: хоча й свобода пересування може бути обмежена лише законом, але спосіб реалізації державою прав і свобод її громадян визначається потребою мобілізації оборонних людських ресурсів

Хоча й немає такого закону, який би безпосередньо встановлював обмеження права студента вільно залишати територію України, однак спосіб реалізації державою прав і свобод її громадян визначається потребою мобілізації оборонних людських ресурсів, - КАС ВС.

  1. Суд інфо

Вебпортал судової влади України оновили: що допрацювали

20:29, 8 вересня 2023
Доопрацьовано відображення інформації на порталі в розділі відкритих даних, а саме в частині «стан розгляду справ».
Вебпортал судової влади України оновили: що допрацювали
Джерело фото: detector.media
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Вебпортал судової влади України оновили та допрацювали. Так, доопрацьовано відображення інформації на порталі в розділі відкритих даних, а саме в частині «стан розгляду справ» – реалізовано вибірку даних по даті зміни запису у відповідній таблиці, фактично даті реплікації (попередньо вибірка робилася по даті зміни стадії розгляду). 

Також переформатована квитанція про сплату судового збору для коректного відображення інформаційної системи, з якої здійснювалася сплата https://court.gov.ua/ чи https://cabinet.court.gov.ua/.  

На сайтах: vkz.court.gov.ua, cabinet.court.gov.uа, id.court.gov.ua, court.gov.ua реалізовано відкриття вікна виклику (онлайн дзвінка) у новому вікні, для того, щоб при переході/оновленні користувачем поточної сторінки не відбувався збій виклику.  

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