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Оприлюднили графік та перелік тестових питань на знання законодавства конкурсу на посади прокурорів САП

14:56, 8 вересня 2023
Проведення тестування на знання законодавства відбудеться 18 вересня.
Оприлюднили графік та перелік тестових питань на знання законодавства конкурсу на посади прокурорів САП
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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», 8 вересня відбулося засідання конкурсної комісії з проведення відкритого конкурсу з відбору кандидатів на зайняття посад прокурорів САП, на якому було затверджено списки осіб, допущених та не допущених до участі у відкритому конкурсі.

Також було оприлюднено перелік питань для проходження тестування на знання законодавства.

Проведення тестування на знання законодавства (професійний тест) відбудеться 18 вересня 2023 року відповідно до графіку.

Особи, які з поважних причин не з’являться, можуть бути допущені до тестування на знання законодавства 22.09.2023 за їх письмовою заявою, яка має надійти до конкурсної комісії не пізніше дня тестування, тобто 18.09.2023, та за наявності документів, що підтверджують причини неявки.

Тестування проходитиме на базі Тренінгового центру прокурорів України за адресою: м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 81-Б.

«Основна мета тестування на знання законодавства – визначення рівня знань чинного законодавства.

Тестування на знання законодавства триває не більше 100 хвилин.

Кожному кандидату електронна система тестування генерує свій унікальний тест зі 100 питань. Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал, максимальна кількість можливих балів становить 100.

Для допущення до наступного етапу конкурсу кандидатам необхідно набрати 80 балів.

Під час проведення тестування кандидатам забороняється користуватися електронними приладами, підручниками, навчальними посібниками тощо, а також спілкуватися одне з одним.

При собі кандидату необхідно мати паспорт або службове посвідчення», - сказано у повідомленні САП.

З переліком тестових питань можна ознайомитись за посиланням.

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