Конкурс на посади прокурорів САП: оприлюднили списки допущених та не допущених кандидатів

Конкурсна комісія САП допустила до участі 154 кандидата.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила, що 8 вересня 2023 року на засіданні конкурсної комісії з проведення відкритого конкурсу з відбору кандидатів на зайняття посад прокурорів САП було затверджено списки осіб, допущених та не допущених до участі у відкритому конкурсі.

Загалом для участі у конкурсі подали свої документи 155 осіб. За результатами засідання конкурсна комісія допустила до участі 154 кандидата.

Список допущених кандидатів до участі у відкритому конкурсі:

Список не допущених кандидатів до участі у відкритому конкурсі:

Раніше ми писали, що керівники ВАКС, НАБУ та САП вирішили публічно не розповідати деталі візиту до Вашингтону.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.