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  1. В Україні

Конкурс на посади прокурорів САП: оприлюднили списки допущених та не допущених кандидатів

14:26, 8 вересня 2023
Конкурсна комісія САП допустила до участі 154 кандидата.
Конкурс на посади прокурорів САП: оприлюднили списки допущених та не допущених кандидатів
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Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила, що 8 вересня 2023 року на засіданні конкурсної комісії з проведення відкритого конкурсу з відбору кандидатів на зайняття посад прокурорів САП було затверджено списки осіб, допущених та не допущених до участі у відкритому конкурсі.

Загалом для участі у конкурсі подали свої документи 155 осіб. За результатами засідання конкурсна комісія допустила до участі 154 кандидата.

Список допущених кандидатів до участі у відкритому конкурсі:

Список не допущених кандидатів до участі у відкритому конкурсі:

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