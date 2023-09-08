Конкурс на должности прокуроров САП: обнародовали списки допущенных и не допущенных кандидатов

Конкурсная комиссия САП допустила к участию 154 кандидата.

Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила, что 8 сентября на заседании конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору кандидатов на занятие должностей прокуроров САП были утверждены списки лиц, допущенных и не допущенных к участию в открытом конкурсе.

В общей сложности для участия в конкурсе подали свои документы 155 человек. По результатам заседания конкурсная комиссия допустила к участию 154 кандидата.

Список допущенных кандидатов для участия в открытом конкурсе:

Список не допущенных кандидатов для участия в открытом конкурсе:

Ранее сообщалось, что руководители ВАКС, НАБУ и САП решили публично не рассказывать детали визита в Вашингтон.

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