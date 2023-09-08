ВАКС продлил срок действия обязанностей, возложенных на экс-нардепа Максима Микитася

Срок действия продлили до 8 ноября.

Высший антикоррупционный суд продлил до 8 ноября срок действия обязанностей, возложенных на бывшего народного депутата Максима Микитася.

«Ходатайство прокурора удовлетворить. Продлить на два месяца срок действия обязанностей, возложенных на обвиняемого Максима Микитася. Срок действия обязанностей определить до 8.11.2023 включительно», – заявил судья.

Суд продолжил действие следующих обязанностей: прибывать по требованию; не отлучаться за пределы города Киева и Киевской области; сообщать об изменении места жительства и работы; воздерживаться от общения с мэром Днепра Борисом Филатовым и другими свидетелями; сдать на хранение загранпаспорта и носить электронный браслет.

Ранее мы писали, что в октябре 2022 задержали Микитася по подозрению в попытке подкупить городского голову Днепра Бориса Филатова.

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