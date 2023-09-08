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Адвокатам могут предоставить право на отсрочку от призыва

В Верховной Раде появился законопроект, которым предлагается предоставить адвокатам право на отсрочку от призыва во время мобилизации, но не всем.

Причинение полицейским телесных повреждений при задержании: Верховный Суд высказался по поводу квалификации

Верховный Суд указал, что суды допустили противоречие в своих решениях, указывая, что работник полиции, причиняя телесные повреждения двум потерпевшим, действовал как по личным неприязненным мотивам, так и превысил свою власть и служебные полномочия.

Андрей Ермак о советнике Байдена по безопасности Джейке Салливане: «Появляются фейки, что он что-то блокирует, чего-то не позволяет – это неправда, и я очень ценю наше сотрудничество»

Андрей Ермак рассказал о своих отношениях с советником Президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном: «Иногда мы имеем разные позиции. Но без этого человека многое не произошло бы. Джейк – действительно большой друг Украины».

В законе о госслужбе установили, что особенности оплаты труда работников судов, ВККС, ГСА и ВСП определяются законом о судоустройстве

Соответствующую норму внесли в принятый закон о создании Службы дисциплинарных инспекторов.

Невыполнение субъектом ведения хозяйства требований НКРЭКУ в определенный срок является основанием для привлечения к ответственности: Верховный Суд

Если НКРЭКУ установлен определенный срок устранения нарушений в сферах энергетики и коммунальных услуг, то невыполнение требований в определенный в постановлении срок является основанием для привлечения предприятия к ответственности, однако это не освобождает последнего от обязанности выполнить решение НКРЭКУ.

  1. В Украине

ВАКС продлил срок действия обязанностей, возложенных на экс-нардепа Максима Микитася

14:30, 8 сентября 2023
Срок действия продлили до 8 ноября.
ВАКС продлил срок действия обязанностей, возложенных на экс-нардепа Максима Микитася
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Высший антикоррупционный суд продлил до 8 ноября срок действия обязанностей, возложенных на бывшего народного депутата Максима Микитася.

«Ходатайство прокурора удовлетворить. Продлить на два месяца срок действия обязанностей, возложенных на обвиняемого Максима Микитася. Срок действия обязанностей определить до 8.11.2023 включительно», – заявил судья.

Суд продолжил действие следующих обязанностей: прибывать по требованию; не отлучаться за пределы города Киева и Киевской области; сообщать об изменении места жительства и работы; воздерживаться от общения с мэром Днепра Борисом Филатовым и другими свидетелями; сдать на хранение загранпаспорта и носить электронный браслет.

Ранее мы писали, что в октябре 2022 задержали Микитася по подозрению в попытке подкупить городского голову Днепра Бориса Филатова.

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