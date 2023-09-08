ВАКС продовжив строк дії обов'язків, покладених на екснардепа Максима Микитася

Строк дії продовжили до 8 листопада.

Вищий антикорупційний суд продовжив до 8 листопада строк дії обов'язків, покладених на колишнього народного депутата Максима Микитася.

«Клопотання прокурора задовольнити. Продовжити на два місяці строк дії обов'язків, покладених на обвинуваченого Максима Микитася. Строк дії обов'язків визначити до 8.11.2023 включно», – оголосив суддя.

Суд продовжив дію таких обов'язків: прибувати за вимогою; не відлучатися за межі міста Києва та Київської області; повідомляти про зміну місця проживання та роботи; утримуватися від спілкування з мером Дніпра Борисом Філатовим та іншими свідками; здати на зберігання закордонні паспорти та носити електронний браслет.

Раніше ми писали, що у жовтні 2022 року затримали Микитася за підозрою у спробі підкупити міського голову Дніпра Бориса Філатова.

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