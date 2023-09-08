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  1. В Україні

На вихідних у Києві низка автобусів змінить маршрути

22:40, 8 вересня 2023
9 вересня змінять маршрути автобуси №№ 2, 33, 34-ТР, 63, 81, 101, а 10 вересня – автобус № 31.
На вихідних у Києві низка автобусів змінить маршрути
Джерело фото: kyivcity.gov.ua
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9 вересня буде змінено маршрути автобусів №№ 2, 33, 34-ТР, 63, 81, 101, а 10 вересня – автобуса № 31. У КМДА пишуть, що зміни пов’язані із запланованими продовольчими ярмарками.

Зокрема, із початку руху до закінчення ярмарків (орієнтовно до 18:00), рух буде організовано:

  • автобус № 2 – від вул. Булгакова до просп. Відрадного за власним маршрутом, далі – б-р Вацлава Гавела (без заїзду на просп. Відрадний, вул. Героїв Севастополя та вул. Академіка Стражеска) – вул. Віталія Скакуна, далі за власним маршрутом;
  • автобус № 33 – вул. Кіото – вул. Кубанської України – просп. Лісовий – вул. Космонавта Поповича до вул. Кубанської України – вул. Космонавта Поповича – просп. Лісовий – вул. Мілютенка – вул. Кіото;
  • автобус № 34-ТР – від вул. Північної до вул. Олександра Архипенка за власним маршрутом, далі просп. Володимира Івасюка – просп. Степана Бандери – просп. Оболонський – ст. м. «Почайна»;
  • автобус № 63 – від ст. м. «Червоний Хутір» до вул. Кубанської України;
  • автобус № 81 – вул. Кіото – вул. Мілютенка – просп. Лісовий – вул. Космонавта Поповича до вул. Кубанської України – вул. Космонавта Поповича – просп. Лісовий – вул. Кубанської України – вул. Кіото;
  • автобус № 101 – від ст. м. «Почайна» до просп. Червоної Калини за власним маршрутом, далі вул. Рональда Рейгана (колишня назва вул. Теодора Драйзера) – вул. Миколи Закревського, далі за власним маршрутом;
  • автобус № 31 – ст. м. «Політехнічний інститут» – просп. Берестейський – вул. Богдана Гаврилишина – вул. Довнар-Запольського – вул. Дегтярівська – вул. Білоруська – вул. Деревлянська – вул. Юрія Іллєнка – вул. Академіка Ромоданова – вул. Загорівська – вул. Отто Шмідта – вул. Татарська.

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