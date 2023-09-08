В Международный реестр программы ЮНЕСКО включили архивные документы о Бабьем Яре

Официальное вручение сертификатов о включении документального наследия «Бабий Яр» в реестр состоялось 7 сентября.

Источник фото: Мусиенко Владислав / Униан

Архивные документы о Бабьем Яре Государственного архива г. Киева включили в Международный реестр программы ЮНЕСКО «Память мира». Об этом сообщили в КГГА.

Официальное вручение сертификатов о включении документального наследия «Бабий Яр» в реестр состоялось 7 сентября.

В Международный реестр программы ЮНЕСКО «Память мира» вошли следующие документы из фондов Государственного архива г. Киева:

решение Киевской городской думы о создании и обеспечении функционирования кладбищ на территории урочища Бабий Яр, заселении прилегающей территории;

протоколы заседаний и решение Киевского городского совета народных депутатов и его исполнительного органа, переписка и заключение специальных комиссий по вопросам мемориализации и благоустройству Бабьего Яра, выявление и перезахоронение расстрелянных военнопленных и гражданского населения, акты обследований территории и т.п.;

истории пациентов в Киевской психиатрической больницы;

материалы по работе и выводам Государственной экспертной комиссии по установлению причин трагедии 1961 года, переписка с Центральным Комитетом Коммунистической партии УССР и государственными органами, геологические исследования и т.п.

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