В Международный реестр программы ЮНЕСКО включили архивные документы о Бабьем Яре

Архивные документы о Бабьем Яре Государственного архива г. Киева включили в Международный реестр программы ЮНЕСКО «Память мира». Об этом сообщили в КГГА.
Официальное вручение сертификатов о включении документального наследия «Бабий Яр» в реестр состоялось 7 сентября.
В Международный реестр программы ЮНЕСКО «Память мира» вошли следующие документы из фондов Государственного архива г. Киева:
- решение Киевской городской думы о создании и обеспечении функционирования кладбищ на территории урочища Бабий Яр, заселении прилегающей территории;
- протоколы заседаний и решение Киевского городского совета народных депутатов и его исполнительного органа, переписка и заключение специальных комиссий по вопросам мемориализации и благоустройству Бабьего Яра, выявление и перезахоронение расстрелянных военнопленных и гражданского населения, акты обследований территории и т.п.;
- истории пациентов в Киевской психиатрической больницы;
- материалы по работе и выводам Государственной экспертной комиссии по установлению причин трагедии 1961 года, переписка с Центральным Комитетом Коммунистической партии УССР и государственными органами, геологические исследования и т.п.
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