Начисляется ли компенсация за неиспользованный отпуск работникам на общественных работах

Временный характер трудовых отношений не ограничивает права работников, в том числе и на отпуска.

В Государственной службе по вопросам труда объяснили, начисляется ли компенсация за неиспользованный отпуск работникам, работающим на общественных работах.

Там отметили, что да, начисляется.

В случае увольнения работника ему выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные им дни ежегодного отпуска, а также дополнительный отпуск работникам, имеющим детей или совершеннолетнего ребенка с инвалидностью с детства подгруппы А I группы. Временный характер трудовых отношений никак не ограничивает права работников, в том числе и на отпуска.

Ранее мы писали, нужно ли подавать уведомление о принятии работника на временные или общественные работы.

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