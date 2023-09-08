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У Комітеті Ради з нацбезпеки поки немає єдиного розуміння, чи зможуть виїхати за кордон жінки, які перебувають на військовому обліку

Члени Комітету Ради з нацбезпеки озвучили протилежні думки, чи зможуть перетинати кордон жінки, що стоять на військовому обліку.

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У Комітеті Ради з нацбезпеки поки немає єдиного розуміння, чи зможуть виїхати за кордон жінки, які перебувають на військовому обліку

15:50, 8 вересня 2023
Члени Комітету Ради з нацбезпеки озвучили протилежні думки, чи зможуть перетинати кордон жінки, що стоять на військовому обліку.
У Комітеті Ради з нацбезпеки поки немає єдиного розуміння, чи зможуть виїхати за кордон жінки, які перебувають на військовому обліку
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Члени Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський (який є представником Президента в парламенті) та Роман Костенко (секретар Комітету) озвучили різні позиції стосовно права жінок, які стануть на військовий облік з 1 жовтня, на перетин кордону.

Так, Федір Веніславський у коментарі РБК-Україна зазначив, що обмеження на виїзд за кордон стосуватимуться лише тих жінок, які будуть мобілізовані, а не всіх, хто стоятиме на військовому обліку.

«Що стосується обмеження на виїзд за кордон для військовозобов'язаних жінок, то таке обмеження буде стосуватися виключно жінок, які вже мобілізовані, відповідно до тих чи інших мобілізаційних завдань. Оскільки ці жінки, набувши статусу військовослужбовців, набувають відповідні права та обмеження», - зазначив Веніславський.

Щодо жінок, які будуть поставлені на військовий облік - наразі, за його словами, жодних обмежень у їхньому виїзді немає і це питання не розглядається.

Нардеп наголосив, що й зараз є жінки, які стоять на військовому обліці й жодних обмежень у виїзді за кордон для них не встановлено.

В той же час, Роман Костенко підкреслив, що якщо людина стоїть на обліку, вона є військовозобовʼязаною, й не має права виїжджати під час воєнного стану. Відповідним чином його цитує телеканал «Рада».

Разом з тим, як сказав Костенко, це загальне правило, але поки невідомо, як його будуть застосовувати на кордоні з огляду на відсутність детального врегулювання.

«На кордоні немає реєстру, де вказано, чи є певна жінка медиком чи не є медиком, тому ці питання треба якось врегулювати», зазначив секретар Комітету.

Стосовно можливого розширення переліку професій та спеціальностей, за якими жінки мають стати на військовий облік, Костенко висловив сподівання, що «буде більше чоловіків, які все ж таки будуть брати до рук зброю і захищати нашу країну для того, щоб нам не довелось розширювати список жінок, які мають взяти зброю і піти захищати».

В свою чергу, 6 вересня Веніславський заявив, що «Верховна Рада не планує розширювати перелік спеціальностей, які мають жінки, для обов’язкової постановки на військовий облік». Однак станом на 8 вересня ця новина видалена з сайту парламенти.

Поки не знають, які правила виїзду будуть діяти для військовозобов’язаних жінок й у Державній прикордонній службі. Так, речник ДПСУ Андрій Демченко заявив, що це питання може вирішити військово-політичне керівництво або міністерство, яке займається цим питанням, або Кабмін шляхом внесення відповідних змін.

Тож, наразі незрозуміло, які правила перетину кордону будуть діяти для військовозобов’язаних жінок після 1 жовтня.

Нагадаємо, раніше «Судово-юридична газета» писала, чи можуть обмежити виїзд жінок, які стануть на військовий облік, та чи зможуть покарати у разі, якщо вони не стануть на облік.

Крім того, у Держприкордонслужбі відповіли, чи обмежать виїзд для жінок, які стануть на військовий облік 1 жовтня.

Автор: Наталя Мамченко

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