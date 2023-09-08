Нетверезий водій, який поклав $700 хабаря в авто поліції, постане перед судом

Чоловік, який порушив правила дорожнього руху та перебував в стані алкогольного сп’яніння, за гроші хотів уникнути адміністративної відповідальності.

До суду скеровано обвинувальний акт стосовно 36-річного чоловіка, який пропонував співробітникам поліції 700 доларів США, щоб уникнути адмінвідповідальності.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура, чоловіку інкримінують обіцянку та надання службовим особам неправомірної вигоди (ч. 1 ст. 369 КК України).

Розслідуванням встановлено, що у липні цього року, в Золочівському районі, у комендантську годину працівниками поліції було зупинено водія транспортного засобу. Фігурант порушив правила дорожнього руху та перебував в стані алкогольного сп’яніння.

«Для того, щоб уникнути адмінвідповідальності, обвинувачений запропонував поліцейським хабар у розмірі 700 доларів США. Він поклав гроші на сидіння службового автомобіля. Правоохоронці відмовились від неправомірної вигоди та викликали на місце події слідчо-оперативну групу», - сказано у повідомленні.

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