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ЕС расширил санкционный список россиянами, которые причастны к уголовному преследованию Есипенко

21:07, 8 сентября 2023
ЕС внес в санкционный список граждан рф, причастных к уголовному преследованию Есипенко, который критиковал диктатуру путина.
ЕС расширил санкционный список россиянами, которые причастны к уголовному преследованию Есипенко
Источник фото: ArmyInform
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Сегодня, 8 сентября, Европейский Союз расширил список санкций против граждан российской федерации. Эти ограничения затрагивают коллаборационистов, которые имеют отношение к оккупированному Крыму, – сообщает веб-портал ЕС.

Причиной введения санкций ЕС стали подозрения в отношении некоторых лиц, которые, по мнению Евросоюза, были причастны к нарушениям прав человека.

Список подсанкционщиков пополнили:

Елена Викторовна Подольная – заместитель прокурора «Симферопольского районного суда» в Крыму;

Денис Владимирович Коровин – сотрудник Федеральной службы безопасности российской федерации;

Длявер Меметович Берберов – Судья «Симферопольского районного суда» в Крыму;

Виталий Олегович Власов – Следователь Федеральной службы безопасности российской федерации;

Виктор Викторович Крапко – Судья «Верховного суда Республики Крым»;

Анастасия Ивановна Супряга – Прокурор в «Прокуратуре Крыма».

В частности, эти лица считаются соучастниками незаконного уголовного преследования Владислава Есипенко. Согласно оценке ЕС, Владислав Есипенко высказывал критику в адрес российского диктатора владимира путина и разоблачал агрессию рф в Украине.

Есипенко был приговорен к 6 годам заключения за его позицию.

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