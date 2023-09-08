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  1. У світі

ООН веде переговори з рф щодо зняття санкцій в обмін на відновлення зернової угоди, — ЗМІ

16:45, 8 вересня 2023
Повідомляється, що генсек ООН пропонує голові МЗС рф угоду з чотирьох пунктів.
ООН веде переговори з рф щодо зняття санкцій в обмін на відновлення зернової угоди, — ЗМІ
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Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш направив очільники МЗС рф Сергію Лаврову лист із чотирма пропозиціями в обмін на відновлення участі у зерновій угоді. Про це пише Bild, який отримав у своє розпорядження секретний лист.

Перша пропозиція – скасування фінансових санкцій проти «Російського аграрного банку» (повернення у систему SWIFT). Для обходу санкцій, як пише видання, генсек ООН пропонує використати спеціально створену дочірню компанію російського банку RSHB Capital SA.

Друга пропозиція – страхування російських кораблів від українських атак в Азовському та Чорному морях. Зазначається, що генсек пропонує не лише «страхування вантажів для експорту російських харчів та добрив», а також страхування «каско та відповідальності».

Третя пропозиція – допомога у поверненні заморожених у ЄС активів російських компаній із виробництва добрив.

Четверта пропозиція – забезпечити доступ російських кораблів, які перевозять продукти та добрива, до портів Євросоюзу через швидкі портові дозволи. У листі, як пише Bild, йдеться, що ООН уже провела переговори з Єврокомісією та окремою портовою владою (Німеччина, Бельгія, Іспанія, Нідерланди).

За інформацією видання, керівництво рф зараз уважно вивчає пропозиції ООН і поки що не погодилося на них, оскільки Кремль вважає їх «надто хорошими, щоб бути правдою» і сумнівається в «технічній здійсненності» послаблень.

Повідомляється, що високопоставлений представник українського уряду назвав пропозицію генсека ООН "неймовірною образою" і "нагородою за агресивну поведінку росії" від організації.

За його словами, Україна ні в якому разі не повернеться до зернової угоди з росією на таких умовах і не відмовиться від свого "права за міжнародним правом" атакувати військові кораблі рф і незаконно побудовані споруди, такі як Кримський міст.

Нагадаємо, що рф вийшла з «зернової угоди»

Після цього країна-агресор почала активно обстрілювати портову інфраструктуру України.

Згодом Україна відкрила тимчасові коридори для торговельних суден, що прямують до її портів або виходять із них. 

Зазначимо, що президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган і російський диктатор Путін під час зустрічі 4 вересня не змогли домовитися про відновлення "зернової угоди". При цьому у США вітають зусилля Туреччини щодо відновлення угоди. 

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