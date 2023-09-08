В Беларуси демонтировали уже половину лагеря ЧВК «Вагнер», — СМИ

Сообщается, что лагерь наемников насчитывает около 130 палаток или около 45% от начального количества.

В лагере ЧВК "Вагнер", расположенном в селе Цель под Осиповичами, разобрали уже более половины палаток. Работы по разбору продолжаются, пишут белорусские СМИ.

Отмечается, что к началу демонтажа лагерь насчитывал около 292 палаток (включая палатки для хозяйственных нужд), а на текущий момент разобрано уже более 160 единиц, то есть 55%.

С момента последних спутниковых снимков за 23 августа убрали еще более 60 палаток. Самый активный период демонтажа пришелся на конец августа.

Также сообщается, что на 8 сентября лагерь вагнеровцев насчитывает около 130 палаток, или около 45% от начального количества.

Первоначально лагерь строили с расчетом на 10 тысяч наемников. Именно о таком количество вагнеровцев, которые должны прибыть в Беларусь, информировалось в июне. Сейчас палатки демонтируют потому что они оказались ненужными, поскольку приехало меньше людей.

Напомним, что 23 августа в рф разбился самолет, на борту которого был Пригожин.

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