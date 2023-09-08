Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Лакмусовой бумагой станет восстановление электронных деклараций и принятие закона с новым определением политически значимых лиц – посол ЕС о борьбе с коррупцией

Зависит от того, как Украина будет выполнять «домашнее задание» – Посол ЕС прокомментировал перспективы Украины на пути в ЕС.

В Комитете Рады по нацбезопасности пока нет единого понимания, смогут ли выехать за границу женщины, состоящие на военном учете

Члены Комитета Рады по нацбезопасности озвучили противоположные мнения, смогут ли пересекать границу стоящие на военном учете женщины

Основания для отказа Украиной в экстрадиции, — позиция Верховного Суда

Со времени обращения с заявлением о признании беженцем, или признании лицом, нуждающимся в дополнительной защите, или признании лицом, нуждающимся в временной защите – лицо уже находится под защитой Украины, в ходе рассмотрения этого заявления и даже во время обжалования отказа в предоставлении такого статуса, - Верховный Суд.

Адвокатам могут предоставить право на отсрочку от призыва

В Верховной Раде появился законопроект, которым предлагается предоставить адвокатам право на отсрочку от призыва во время мобилизации, но не всем.

Причинение полицейским телесных повреждений при задержании: Верховный Суд высказался по поводу квалификации

Верховный Суд указал, что суды допустили противоречие в своих решениях, указывая, что работник полиции, причиняя телесные повреждения двум потерпевшим, действовал как по личным неприязненным мотивам, так и превысил свою власть и служебные полномочия.

  1. В Украине

Зеленский отметил ряд проблем в проведении выборов в окопах и на ВОТ

17:04, 8 сентября 2023
По словам Зеленского, Украина должна сделать все, чтобы и военные голосовали.
Зеленский отметил ряд проблем в проведении выборов в окопах и на ВОТ
Источник фото: slovoidilo.ua
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что готов к проведению выборов в 2024 году, однако отметил ряд проблем. Об этом он сообщил, выступая на открытии ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии в пятницу, 8 сентября, в Киеве.

«Что делать с вопросом временно оккупированных территорий и людей? Все украинцы на оккупированных территориях очень важны. Но относительно тех украинцев, которые 24 февраля попали под оккупацию, что делать, прежде всего, с ними? Как они будут? Как они покажут свое волеизъявление? – отметил он.

По словам Зеленского, Украина должна сделать все, чтобы и военные голосовали.

«Мы говорим о наблюдателях. Мы хотим, чтобы выборы были демократическими, наблюдатели должны быть, а как они будут в окопах?» – задал вопрос Зеленский.

«Что касается людей, которые за границей. Там миллионы людей. Как они будут голосовать? Инфраструктуры у нас нет. То есть, мы должны задействовать соответствующую инфраструктуру других государств», - отметил он.

Напомним, что ранее Президент Владимир Зеленский в интервью подчеркнул, что выборы в Украине в условиях военного положения возможны только в случае обеспечения возможности реализовать право голоса для всех граждан, в том числе военнослужащих и вынужденных переселенцев за границей; также должно быть обеспечено финансирование и присутствие иностранных наблюдателей на избирательных участках на передовой.

Кроме того, результаты опроса свидетельствуют, что большинство украинцев против любых выборов до победы в развязанной россией войне. Только 15% опрошенных поддержали процесс переизбрания Президента во время войны.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Костянтин Винокуров
    Костянтин Винокуров
    суддя Вищого адміністративного суду України
  • Ольга Горшкова
    Ольга Горшкова
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Олександр Сасевич
    Олександр Сасевич
    член Вищої ради правосуддя, суддя Львівського окружного адміністративного суду