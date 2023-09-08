Зеленский отметил ряд проблем в проведении выборов в окопах и на ВОТ

По словам Зеленского, Украина должна сделать все, чтобы и военные голосовали.

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Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что готов к проведению выборов в 2024 году, однако отметил ряд проблем. Об этом он сообщил, выступая на открытии ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии в пятницу, 8 сентября, в Киеве.

«Что делать с вопросом временно оккупированных территорий и людей? Все украинцы на оккупированных территориях очень важны. Но относительно тех украинцев, которые 24 февраля попали под оккупацию, что делать, прежде всего, с ними? Как они будут? Как они покажут свое волеизъявление? – отметил он.

По словам Зеленского, Украина должна сделать все, чтобы и военные голосовали.

«Мы говорим о наблюдателях. Мы хотим, чтобы выборы были демократическими, наблюдатели должны быть, а как они будут в окопах?» – задал вопрос Зеленский.

«Что касается людей, которые за границей. Там миллионы людей. Как они будут голосовать? Инфраструктуры у нас нет. То есть, мы должны задействовать соответствующую инфраструктуру других государств», - отметил он.

Напомним, что ранее Президент Владимир Зеленский в интервью подчеркнул, что выборы в Украине в условиях военного положения возможны только в случае обеспечения возможности реализовать право голоса для всех граждан, в том числе военнослужащих и вынужденных переселенцев за границей; также должно быть обеспечено финансирование и присутствие иностранных наблюдателей на избирательных участках на передовой.

Кроме того, результаты опроса свидетельствуют, что большинство украинцев против любых выборов до победы в развязанной россией войне. Только 15% опрошенных поддержали процесс переизбрания Президента во время войны.

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