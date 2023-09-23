Перебування в укритті під час повітряної тривоги може бути поважною причиною відсутності працівника на роботі, але є умова.

Управління інспекційної діяльності у Тернопільській області Південно-Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці пояснює, коли відсутність працівника на роботі під час повітряної тривоги це поважна причина, а коли – прогул.

Через повномасштабне вторгнення рф 24 лютого 2022 року в Україні дуже часто лунають сигнали повітряної тривоги. У зв’язку з цим працівник може бути відсутній на роботі, оскільки перебуватиме в укритті.

Прогул – це відсутність на роботі протягом 3 годин.