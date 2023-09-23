Управління інспекційної діяльності у Тернопільській області Південно-Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці пояснює, коли відсутність працівника на роботі під час повітряної тривоги це поважна причина, а коли – прогул.
Через повномасштабне вторгнення рф 24 лютого 2022 року в Україні дуже часто лунають сигнали повітряної тривоги. У зв’язку з цим працівник може бути відсутній на роботі, оскільки перебуватиме в укритті.
Прогул – це відсутність на роботі протягом 3 годин.
Укриття під час повітряної тривоги для працівника може бути:
- у приміщенні офісу (якщо так вирішив працівник),
- в укритті або сховищі, створеному роботодавцем,
- у спеціально визначеному укритті, перелік яких є на офіційних сайтах міських або селищних рад тощо.
Саме працівник вирішує, в якому укритті він перебуватиме під час повітряної тривоги в робочий час (в офісі або пройти до найближчого обладнаного укриття).
У Держпраці розглянули такі два приклади:
- працівник протягом одного дня відходив декілька разів з робочого місця до укриття, час його відсутності збігається з оголошеними тривогами. Це вимушений прогул з поважних причин;
- працівник відсутній на роботі 3 дні, а потім заявляє, що він сидів в укритті вдома, а повітряні тривоги були двічі по 1,5 години. Це прогул, оскільки працівник має перебувати в укритті лише під час повітряних тривог, а в інший час працювати.
Таким чином, перебування в укритті під час повітряної тривоги може бути поважною причиною відсутності працівника на роботі, якщо:
- час відсутності працівника на роботі збігається з повітряною тривогою + час для добирання (офіс-укриття-офіс). Це можна підтвердити інформацією з програм або додатків (https://alarmmap.online, https://map.ukrainealarm.com), офіційних відповідей військових адміністрацій або рад),
- працівник повідомив про причину відсутності керівника (за можливості),
- на підприємстві відсутнє спеціальне укриття, де може працювати працівник.
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