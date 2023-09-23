Укриття під час повітряної тривоги для працівника може бути:

  • у приміщенні офісу (якщо так вирішив працівник),
  • в укритті або сховищі, створеному роботодавцем,
  • у спеціально визначеному укритті, перелік яких є на офіційних сайтах міських або селищних рад тощо.

Саме працівник вирішує, в якому укритті він перебуватиме під час повітряної тривоги в робочий час (в офісі або пройти до найближчого обладнаного укриття).

У Держпраці розглянули такі два приклади:

  • працівник протягом одного дня відходив декілька разів з робочого місця до укриття, час його відсутності збігається з оголошеними тривогами. Це вимушений прогул з поважних причин;
  • працівник відсутній на роботі 3 дні, а потім заявляє, що він сидів в укритті вдома, а повітряні тривоги були двічі по 1,5 години. Це прогул, оскільки працівник має перебувати в укритті лише під час повітряних тривог, а в інший час працювати.

Таким чином, перебування в укритті під час повітряної тривоги може бути поважною причиною відсутності працівника на роботі, якщо:

  • час відсутності працівника на роботі збігається з повітряною тривогою + час для добирання (офіс-укриття-офіс). Це можна підтвердити інформацією з програм або додатків (https://alarmmap.online, https://map.ukrainealarm.com), офіційних відповідей військових адміністрацій або рад),
  • працівник повідомив про причину відсутності керівника (за можливості),
  • на підприємстві відсутнє спеціальне укриття, де може працювати працівник.

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