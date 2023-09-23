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  1. В Украине

Отсутствие работника на работе во время воздушной тревоги: когда это уважительная причина, а когда – прогул

15:51, 23 сентября 2023
Нахождение в укрытии во время воздушной тревоги может являться уважительной причиной отсутствия работника на работе, но есть условие.
Отсутствие работника на работе во время воздушной тревоги: когда это уважительная причина, а когда – прогул
Фото: depositphotos.com
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Управление инспекционной деятельности в Тернопольской области Юго-Западного межрегионального управления Государственной службы по вопросам труда объясняет, когда отсутствие работника на работе во время воздушной тревоги это уважительная причина, а когда – прогул.

Из-за полномасштабного вторжения рф 24 февраля 2022 года в Украине очень часто раздаются сигналы воздушной тревоги. В связи с этим работник может отсутствовать на работе, поскольку будет находиться в укрытии.

Прогул – это отсутствие на работе в течение 3 часов.

Укрытие во время воздушной тревоги для работника может быть:

  • в помещении офиса (если так решил работник),
  • в укрытии или убежище, созданном работодателем,
  • в специально определенном укрытии, перечень которых находится на официальных сайтах городских или поселковых советов и т.д.

Именно работник решает, в каком укрытии он будет находиться во время воздушной тревоги в рабочее время (в офисе или пройдет в ближайшее оборудованное укрытие).

В Гоструда рассмотрели следующие два примера:

  • работник в течение одного дня отходил несколько раз с рабочего места к укрытию, время его отсутствия совпадает с объявленными тревогами. Это вынужденный прогул по уважительным причинам;
  • работник отсутствует на работе 3 дня, а затем заявляет, что сидел в укрытии дома, а воздушные тревоги были дважды по 1,5 часа. Это прогул, поскольку работник должен находиться в укрытии только во время воздушных тревог, а в другое время работать.

Таким образом, пребывание в укрытии во время воздушной тревоги может являться уважительной причиной отсутствия работника на работе, если:

  • время отсутствия работника на работе совпадает с воздушной тревогой + время чтоб добраться (офис-укрытие-офис). Это можно подтвердить информацией из приложений (https://alarmmap.online, https://map.ukrainealarm.com), официальных ответов военных администраций или советов),
  • работник сообщил о причине отсутствия руководителю (по возможности),
  • на предприятии отсутствует специальное укрытие, где может работать работник.

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