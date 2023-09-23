Отсутствие работника на работе во время воздушной тревоги: когда это уважительная причина, а когда – прогул

Управление инспекционной деятельности в Тернопольской области Юго-Западного межрегионального управления Государственной службы по вопросам труда объясняет, когда отсутствие работника на работе во время воздушной тревоги это уважительная причина, а когда – прогул.
Из-за полномасштабного вторжения рф 24 февраля 2022 года в Украине очень часто раздаются сигналы воздушной тревоги. В связи с этим работник может отсутствовать на работе, поскольку будет находиться в укрытии.
Прогул – это отсутствие на работе в течение 3 часов.
Укрытие во время воздушной тревоги для работника может быть:
- в помещении офиса (если так решил работник),
- в укрытии или убежище, созданном работодателем,
- в специально определенном укрытии, перечень которых находится на официальных сайтах городских или поселковых советов и т.д.
Именно работник решает, в каком укрытии он будет находиться во время воздушной тревоги в рабочее время (в офисе или пройдет в ближайшее оборудованное укрытие).
В Гоструда рассмотрели следующие два примера:
- работник в течение одного дня отходил несколько раз с рабочего места к укрытию, время его отсутствия совпадает с объявленными тревогами. Это вынужденный прогул по уважительным причинам;
- работник отсутствует на работе 3 дня, а затем заявляет, что сидел в укрытии дома, а воздушные тревоги были дважды по 1,5 часа. Это прогул, поскольку работник должен находиться в укрытии только во время воздушных тревог, а в другое время работать.
Таким образом, пребывание в укрытии во время воздушной тревоги может являться уважительной причиной отсутствия работника на работе, если:
- время отсутствия работника на работе совпадает с воздушной тревогой + время чтоб добраться (офис-укрытие-офис). Это можно подтвердить информацией из приложений (https://alarmmap.online, https://map.ukrainealarm.com), официальных ответов военных администраций или советов),
- работник сообщил о причине отсутствия руководителю (по возможности),
- на предприятии отсутствует специальное укрытие, где может работать работник.
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