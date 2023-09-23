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  1. В Украине

Индексацию пенсий будут проводить по-новому: какие изменения ждут украинцев в 2024 году

12:58, 23 сентября 2023
В 2024 году индексацию пенсию сделают более справедливой.
Индексацию пенсий будут проводить по-новому: какие изменения ждут украинцев в 2024 году
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания Правительства 22 сентября заявил, что вместе с накопительной составляющей, которую Кабмин планирует запустить в 2025 году, пенсия будет составлять не менее 50% от средней заработной платы в течение жизни.

«С 1 марта 2024 года уже во второй раз во время войны мы проведем индексацию пенсий. В следующем году планируем сделать эту индексацию, как и всю солидарную систему более справедливой, понятной и прозрачной», — отметил Денис Шмыгаль.

По его словам, в начислении пенсий будет введена балльная система. Она выровняет диспропорции между давно вышедшими на пенсию пенсионерами и теми, кто сделал это недавно. Соответственно, выплаты выходившим на пенсию пенсионерам ранее подтянутся до современного уровня.

«Ежемесячно трудоустроенные граждане платят взнос в Пенсионный фонд. Взнос будет перечислен в баллы согласно соотношению между зарплатой человека и средней зарплатой по Украине на тот момент. Если вы платили взносы с зарплаты, которая является средней по стране, получаете 10 баллов. Выше средней по стране получаете, например, 12 или больше баллов, меньше средней — 8 баллов», — отметил глава Правительства.

Затем эти баллы каждый год будут так же перечисляться обратно в пенсию в соответствии с актуальной средней заработной платой. По словам премьер-министра, это сделает солидарную пенсионную систему защищенной от инфляции и девальвации.

 Ранее сообщалось, какую зарплату нужно получать украинцам, чтобы иметь пенсию более 10 000 гривен.

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