В Раде рассказали, когда будет открыт реестр е-деклараций

Реестр электронных деклараций откроют не сразу после вступления закона в силу.

Фото: decentralization.gov.ua

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина сообщила, что реестр электронных деклараций откроют через два месяца после вступления закона в силу, передает официальный сайт парламента.

«У НАПК есть два месяца на то, чтобы закрыть доступ к декларациям специальных категорий субъектов, а остальные декларации, в том числе депутаты, топчиновники, открыть в том объеме, в котором они были открыты до полномасштабной войны. Далее мы увидим весь массив деклараций, которые есть в реестре, за все годы и всех лиц, обязанных подавать декларации, кроме особых категорий. Все обязаны подать декларации до 31 января 2024 года за предыдущие годы и до 31 марта 2024 года», – сказала она.

Радина подчеркнула, что с момента вступления в силу закона также восстанавливается полномочие НАПК по проверке деклараций.

«Мы говорим не только об обязанности подать декларацию, не только об общественном контроле, а мы также говорим, что в полном объеме восстанавливается механизм государственного и правоохранительного контроля за состоянием чиновников», - отметила народная депутат.

Ранее Верховная Рада приняла закон о возобновлении декларирования и открытии деклараций должностных лиц.

Также сообщалось, что Верховная Рада изменила подход к декларированию объектов, находящихся во владении или пользовании декларанта или членов его семьи

Кроме того, Верховная Рада вернула специальные проверки должностных лиц.

Добавим, НАПК не будет проверять основания приобретения квартир и авто до назначения чиновника на должность.

Вместе с тем, глава Национального агентства по предотвращению коррупции в Украине Александр Новиков сообщил, что принятый Верховной Радой законопроект об электронном декларировании предусматривает закрытый доступ к данным для нескольких категорий граждан.

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