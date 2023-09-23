Украина получит ATACMS с кассетными бомбами, а не с одной боеголовкой, — СМИ

Как сообщается, кассетная система ATACMS может позволить Украине наносить удары по командным пунктам, составам боеприпасов и логистическим маршрутам далеко за линией фронта.

В Администрации президента США Джо Байдена активно обсуждают и уже близки к решению о передаче Украине ракет большой дальности ATACMS, вооруженных кассетными бомбами, а не одной боеголовкой. Об этом пишет The Washington Post.

Отмечается, что межведомственные дискуссии о том, поставлять ли Украине эти ракеты, перешли на другой чиновничий уровень. Все обсуждения завершатся решением Байдена.

Издание пишет, что кассетная система ATACMS с дальностью действия до 300 км, в зависимости от версии, может позволить Украине наносить удары по командным пунктам, складам боеприпасов и логистическим маршрутам далеко за линией фронта.

Как отмечает The Washington Post, Украина с прошлого года просила передать ATACMS. Сейчас президент США от твердого "нет" перешел к тому, что "проблема все еще актуальна".

Несмотря на то, что администрация отказалась от начальных опасений по поводу того, что Киев будет использовать оружие дальнего радиуса действия для ударов по территории россии, Пентагон все еще озабочен тем, что изъятие достаточного количества ATACMS из относительно небольших военных арсеналов, подорвет готовность армии США к другим возможным конфликтам, сообщает издание.

Напомним, что в СМИ появилась информация, что Байден пообещал Президенту Украины Владимиру Зеленскому, что США предоставят небольшое количество ракет дальнего радиуса.

Тем временем сам Байден сказал, что он не будет предоставлять ATACMS Украине в ближайшем пакете помощи.

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